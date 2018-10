FOTO Calcio D, il Santarcangelo al Neri di Rimini stende la Vastese: 2-1 in rimonta. Risultati e classifica

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:54 - 07 Ottobre 2018

Importante vittoria del Sangtarcangelo allo stadio Romeo Neri di Rimini che ha ospitato i gialloblù per la indisponibilità dello stadio Mazzola (terzo successo interno dei gialloblu). Si è deciso tutto nel primo tempo: alla rete di Giampaolo di testa su cross di Napolano (già in precedenza resosi pericoloso), a segno per la Vastese, ha fatto seguito la rete di Cascione su punizione e poco dopo la mezzora la rete del giovane Peroni che sfrutta un’incertezza della retroguardia ospite. Nella ripresa emozioni sui due fronti con due miracoli dei portieri. Morelli nega la rete a Cinque, Battistini salva su Leonetti. Per la Vastese un ruolino deficitario – due punti in cinque patite – preludio ad una possibile crisi tecnica.



IL TABELLINO

SANTARCANGELO (4-2-3-1): Battistini; Corvino (36’ st Guglielmi), Bondioli, Maini, Broli; Dhamo, Cascione; Peroni (45’ st Pigozzi), Galeotti (15’ st Fuchi), Mancini (22’ st Moroni); Falomi (15’ st Cinque). A disp: Moscatelli, Aristei, Fusi, Guidi. All. Galloppa.

VASTESE (3-4-1-2): Morelli; Iarocci (23’ st Palesini), Del Duca, Molinari; Colarieti, Stivaletta (43’ st Shiba), D’Alessandro, Ispas; Napolano (16’ st Fiore); Giampaolo (23’ st Ridolfi), Leonetti. A disp: Selva, De Meio, Scutti, Di Giacomo, Pagliari. All. Palladini.

ARBITRO: Agostoni di Milano.

RETI: 11’ pt Giampaolo, 28’ pt Cascione, 33’ pt Peroni.

AMMONITI: Mancini, Dhamo, Colarieti, Ridolfi, Palestini.

NOTE: spettatori 300. Angoli 2-12. Recupero 1+5.



RISULTATI Avezzano-S.N. Notaresco 1-3; Forlì-Montegiorgio 0-1; Francavilla-Real Giulianova 1-0; Jesina-Campobasso 1-1; Matelica-Castelfidardo 5-0; Recanatese-Pineto 2-0 (giocata ieri); Sammaurese-Olympia Agnonese 1-1; Sangiustese-R.C. Cesena 2-2 (giocata ieri); Santarcangelo- Vastese 2-1; Savignanese-Isernia 0-1.

CLASSIFICA San Nicolò Notaresco 15, Matelica 12, Sangiustese 11, R.C. Cesena, Francavilla, Santarcangelo 10, Real Giulianova 8, Savignanese, Montegiorgio, Forlì 7, Recanatese 6, Pineto, Isernia, Jesina 5, Sammaurese 4, Olympia Agnonese, Castelfidardo, Campobasso (-2), Vastese2, Avezzano (-3) 0.