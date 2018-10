Calcio Promozione: Tropical Coriano fermato sull'1-1 dal Gambettola. Vitaioli segna, poi espulso

Sport

Coriano

| 17:45 - 07 Ottobre 2018

TROPICAL CORIANO: Leardini, Borghini, Conti, Ricci, Olivieri, Costantini; Alijahej (83' Pasini), Stanco; Vucaj (78' Farneti), Vitaioli, Casalino (56' Scognamiglio).

In panchina: Romani, Torre, Dolcini, Vitaioli F., De Biagi, Montebelli. All. Zagnoli.

GAMBETTOLA: Morelli, Lelli (78' Falchero), Braccini, Giunchi (71' Bacchini), Daltri, Corbara; Ceccarelli, Catapane (90' Matteoni); Angeli, Buda S., Buda G. (71' Zanelli).

In panchina: Pracucci, Alessandri, Marrapodi, Castaldo, Leoni. All. Angeli C.

ARBITRO: Corbelli di Rimini (Assistenti: Monza e Vaccari di Rimini).

RETI: 25' Angeli (G), 26' Vitaioli (TC).

NOTE: ammoniti Conti, Stanco; Daltri, Giunchi, Corbara. Espulso Vitaioli M. al 52'. Note: recupero 0+3'.





Botta e risposta nel primo tempo tra Tropical Coriano e Gambettola. Al 13' riminesi pericolosi con una punizione dai 35 metri di Alijahej che colpisce il palo. Al 25' Angeli si gira al limite dell'area e con un destro angolato supera Leardini. Sessanta giri di lancette dopo arriva il pari del Tropical Coriano: Matteo Vitaioli scatta in velocita e infila Morelli. Secondo legno dei riminesi al 50' con una punizione di Vitaioli respinta dalla traversa. Due minuti dopo l'attaccante sammarinese viene espulso per una gomitata rifilata a Daltri. Al 58' Gambettola vicino al raddoppio con Ceccarelli, Leardini salva i suoi dalla capitolazione. Al 75' Daltri respinge sulla linea il tiro di Scognamiglio. Il Tropical Coriano, nonostante l'inferiorità numerica, è ancora pericoloso dieci minuti dopo con Scognamiglio, Morelli salva il risultato con una prodezza.