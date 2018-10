Calcio D, rabbia Sammaurese: in dieci per più di un'ora viene agguantata sul pareggio nel recupero

Sport

| 17:36 - 07 Ottobre 2018

Pur giocando quasi un'ora in inferiorità numerica con grande grinta, arriva un pareggio beffa per la Sammaurese (foto da pag fb), acciuffata al 93' dall'Olympia Agnonese sull'1-1. Una grande amarezza perché dopo uno sforzo del genere la formazione giallorossa avrebbe meritato qualcosa di più.

I molisani provano a spingere e falliscono un calcio di rigore al 4' con Jawo, ma la Sammaurese tiene duro e controlla la situazione. Col passare dei minuti giallorossi iniziano a guadagnare metri e provano ad alzare il livello del gioco, collezionando vari corner. Verso la mezz'ora la Sammaurese resta in dieci. Scontro in area tra Zuppardo e Carrieri e l'arbitro espelle l’attaccante della squadra di casa reo di un fallo di reazione. I ragazzi di Mastronicola però dimostrano grande carattere e pare che giochino loro con un uomo in più. Al 31' Louati recupera palla e piazza una gran conclusione alle spalle di Kuzmanovic.

Nella ripresa l'Agnone tenta di rifarsi sotto, tuttavia la Sammaurese contiene e blocca gli avversari. Sembra fatta, però in uno degli ultimi attacchi Corbo beffa la difesa in mischia su azione di calcio d'angolo

Mercoledì di nuovo in campo per la coppa: arriva l'Union Feltre al Macrelli.



IL TABELLINO

SAMMAURESE-OLYMPIA AGNONESE 1-1

SAMMAURESE: Baldassarri, Paterni, Soumahin, Rosini, Merciari, Maioli, Santoni, Scarponi, Zuppardo, Bonandi, Louati. A disp: Hysa, Sapucci, Lombardi N, Lombardi L, Maggioli, Toromani, Errico, Diop, Filippucci. All Mastronicola.

OLYMPIA AGNONESE: Kuzmanovic, Bisceglia, Corbo, Ricciardi, Carrieri, Cassese, De Stefano, Salifù, Jawo, Antonelli, La Forgia A disp: Venturini, Calabrese, Gentile, Pejic, Lauria, Nyang, Pagano, Carnevale, Dezai All Foglia Manzillo

Marcatori: 31' Louati, 93' Corbo

Note: espulso Zuppardo