Calcio 1a Cat: Muratori-Stefanelli, due gol capolavoro. Novafeltria supera 2-1 il Mondaino

Sport

Novafeltria

| 17:26 - 07 Ottobre 2018

NOVAFELTRIA: Sbrighi, Ceccaroni, Gori P., Rinaldi, Balducci; Arapi, Sebastiani; Amantini, Stefanelli, Muratori (44'st Mahmutaj), Gregori (1'st Poggioli).

In panchina: Cappella, Gori M., Crociani, Zenunaj, Outaadi, Morciano, Piccari. All. Fabbri.

MONDAINO: Gabellini, Giuliani, Albertini, Baffioni, Mancini, Tenti; Gerboni (20'st Bigucci), Girometti; Pagnini (27'st Tirincanti), Federici (34'st Demuru), Crosetta (30'st Bucci).

In panchina: Balsamini, Mancini, Sanchini E., Sanchini F., Buffi. All. Ballarini.

ARBITRO: Milandri di Cesena.

RETI: 28'pt Crosetta (M), 29'st Muratori (N), 42'st Stefanelli (N).

NOTE: ammoniti Sebastiani, Ceccaroni, Muratori, Tenti, Crosetta. Recupero: 3'+5'. Corner: 4-2.





Il quarto gol in quattro partite di Muratori e una prodezza di Stefanelli firmano la rimonta del Novafeltria su un Mondaino calato vistosamente nella ripresa. Al 3' gialloblu locali al tiro su punizione con Muratori, Gabellini toglie la palla dall'angolino basso, tap-in vincente di Stefanelli invalidato per fuorigioco. Sempre su punizione il gol del vantaggio del Mondaino con Crosetta, che calcia da posizione laterale: un deviazione forse inganna il portiere Sbrighi, che tocca, ma non evita la rete. Nella ripresa Fabbri passa al 3-4-3, avanzando Sebastiani nel tridente; Poggioli rimpiazza il giovane Gregori, con Gori che si sposta nel ruolo di esterno destro di centrocampo: mosse che saranno determinanti. Al 50' Muratori su punizione dalla sinistra, la traiettoria sfiorata da Stefanelli viaggia verso la porta sul rimbalzo, bravissimo Gabellini a deviare, distendendosi sulla sua sinistra. Risponde il Mondaino due minuti dopo con un'iniziativa personale di Pagnini che salta due avversari, accentrandosi dalla sinistra: il tiro è bloccato da Sbrighi. Il Novafeltria tiene il pallino del gioco, spingendo in particolar modo sull'out di destra. Al 73' scambio tra Sebastiani e Gori, la palla al limite dell'area a Balducci che chiama alla presa al petto Gabellini. Un minuto dopo arriva il pareggio: lancio dalle retrovie di Ceccaroni, Stefanelli non trova la sponda di testa, ma la palla arriva comunque a Muratori in area, defilato sulla sinistra: l'attaccante calcia di destro sul rimbalzo e scavalca l'incolpevole Gabellini. Il Novafeltria continua ad attaccare e raddoppia all'87': cross di Sebastiani e splendida girata di destro di Stefanelli, che infila Gabellini.