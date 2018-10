Calcio D, la Savignanese sconfitta dall'Isernia con gol di Romano in sospetto fuorigioco

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:22 - 07 Ottobre 2018



Per la Savignanese sconfitta a domicilio nel quinto turno di andata: 1-0 per l’Isernia. Il primo tempo si rivela vivace ed equilibrato. Su cross di Brigliadori, Turci sfiora il gol di testa, ma anche i molisani attaccano, tuttavia Pazzini è sempre guardingo e i gialloblù, dinnanzi ai tentativi della formazione molisano (soprattutto di Iaboni e Cristiani) si oppongono sempre in maniera convincente, rendendosi pericolosi ancora con il duo Scarponi, sempre al top, e Guidi.

Nella ripresa la squadra di Farneti cerca di alzare il ritmo e, dopo un rigore non concesso su Vandi, sono Manuzzi e Gasperoni a mettere i brividi alla difesa ospite nel giro di un paio minuti.

Poco prima della mezz'ora però la beffa, visto che arriva il del del vantaggio della compagine guidata da Silva, realizzato in sospetto fuorigioco da Romano (72'). Immediatamente la Savignanese si rigetta in avanti, sfiorando subito il pareggio con Vandi e Manuzzi.

Nel finale la squadra di casa ci prova ancora, in particolare con Riccardo Manuzzi e Gasperoni, ma la difesa rivale resiste fino al triplice fischio.

Mercoledì altro impegno in Coppa a Matelica.



IL TABELLINO

SAVIGNANESE-ISERNIA 0-1

SAVIGNANESE: Pazzini, Guidi, Succi, Gregorio (81' Rossi), Brighi (63' Manuzzi R), Brigliadori (54' Tamagnini), Scarponi (82' Longobardi), Vandi, Giacobbi, Manuzzi F, Turci (63' Gasperoni) A disp: Forastieri, Giua, Giunchetti, Albini All Farneti

ISERNIA: Landi, De Chiara, Marino, Frabotta, Barretta, Cacic, Cristiani (82' Vitale), Fazio, Romano (87' Ciccone), Iaboni (66' Palma), Gyabaa (68' Del Prete) A disp: Tano, Capuozzo, Russo, Di Lonardo, Bilaj All Silva

Marcatori: 27' st. Romano

Note: Ammoniti: Gyabaa, De Chiara, Succi