Calcio 1a Cat: continua la crisi del Sant'Ermete. Quarta sconfitta: il Roncofreddo si impone 1-2

| 17:20 - 07 Ottobre 2018

SANT'ERMETE: Vandi, Bonifazi (66' Genghini), Castiglioni (83' Marcaccio), Moubtassim (67' Vukaj), Zavattini N., Giorgini; Gentile, Ciccarelli (70' Contadini), Zavattini L., Quarta (63' Bettini), Belloni.

In panchina: Gentili, Drudi, Molari. All. Pazzini.

RONCOFREDDO: Urbini, D'Ambrosio, Suzzi, Lodovichetti, Turci, Neri; Benvenuti G. (60' Nicolini), Graziani (64' Vincenzi); Vitali (74' Ferraro), Berardi (83' Benvenuti U.), Donati (74' Brigliadori).

In panchina: Caprili, Grilli, Piccirillo.

ARBITRO: Frisoni di Rimini.

RETI: 7' Vitali, 20' Zavattini L. (S), 34' Donati.





Quarta sconfitta in quattro gare di campionato per il Sant'Ermete, sconfitto 2-1 in casa dal Roncofreddo. Ospiti in vantaggio al 7' su corner, con il colpo di testa di Vitali che supera Vandi. Il Sant'Ermete sfiora il pareggio al 12' con una punizione di Luca Zavattini, Urbini para, ma non trattiene, Belloni viene anticipato prima del tap-in vincente. Al 20' Zavattini triangola con Gentile e di sinistro calcia all'incrocio, infilando l'incolpevole Urbini. Spreca la squadra di casa al 27', quando Belloni di testa, da due passi, mette alto sul cross di Gentile. Gol sbagliato, gol subito, legge del calcio inesorabile: al 34' Berardi verticalizza in profondità per Donati che calcia all'incrocio, riportando il Roncofreddo in vantaggio. Nella ripresa forcing del Sant'Ermete, ma il risultato non cambia.