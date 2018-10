Rimini Volley Cup: la finale del torneo sarà tra Padova e Milano

Sport

Rimini

| 13:32 - 07 Ottobre 2018

In tanti, sia grandi che piccini, sono venuti al palasport “Flaminio” di Rimini per assistere alla prima delle due giornate di sfide di “Rimini Volley Cup”, uno spettacolare torneo di pallavolo maschile con quattro squadre militanti nella Superlega italiana.

Ieri pomeriggio sono andate in scena le sfide Kioene Padova-Calzedonia Verona e Top Volley Latina-Revivre Axopower Milano. Le due squadre a uscire vincitrici dai match sono state la Kioene Padova (3-0 contro la Calzedonia Verona) e la Revivre Axopower Milano (3-1 contro la Top Volley Latina).





Oggi dalle ore 17 in poi, sempre al “Flaminio”, si terranno la finale per il terzo posto tra la Calzedonia Verona e la Top Volley Latina e la finalissima tra la Kioene Padova e la Revivre Axopower Milano per regalare tante altre bellissime emozioni agli appassionati di volley. A seguire, le premiazioni.





“Rimini Sporting Show” è il nuovo format sportivo ideato da Volley Project in collaborazione con Pallavolo Viserba, patrocinato da Comune di Rimini, Via Emilia e Regione Emilia Romagna. Media partner Radio Bruno, sponsor tecnico Mizuno e logistic partner Sigismondo Travel Group e Litoraneo Suite Hotel.

Ancora disponibili su TicketOne i biglietti per assistere come spettatori alla “Rimini Volley Cup”: sul sito internet www.ticketone.it è possibile acquistare i ticket per la singola giornata (posto unico non numerato: ridotto under 12 - 7 euro, intero - 15 euro; parterre: intero - 25 euro).





Seguite “Rimini Sporting Show” sulla pagina Facebook di Volley Project (https://www.facebook.com/V0lleyPr0ject/): tante altre sorprese arriveranno nelle prossime settimane…