Rimini: badante rincasa ubriaca e aggredisce i familiari dell’anziana che accudisce, in manette 44enne

Cronaca

Rimini

| 11:25 - 07 Ottobre 2018

Torna a casa totalmente ubriaca, aggredisce i figli dell’anziana che accudisce per lavoro e, non paga, si scaglia contro gli agenti della Polizia intervenuti per sedare la situazione: finisce così in carcere una badante 44enne con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti sabato sera, in via Gamba a Rimini. Gli operatori delle Volanti della Questura sono stati chiamati dal figlio dell’anziana e al loro arrivo si sono trovati la 44enne in strada, in forte stato di agitazione. L’uomo ha raccontato che la badante sta sostituendo la collega che è in ferie, come ogni sera aveva il compito di sistemare la madre a letto verso le 22, ma, non vedendola rincasare, ha provveduto lui. Alle 22 e 30 la donna si è presentata completamente ubriaca e, dopo la prima rimostranza, ha aggredito i familiari dell’anziana, ha graffiato in volto la figlia e le ha strappato i pantaloni. A fatica è stata messa alla porta e le sono stati restituiti i suoi effetti personali, dato che, vista la situazione, non era più gradita la sua presenza in quella abitazione. Lei però non ha ben preso la situazione, ha continuato a urlare a inveire anche perché, a suo dire, tra le sue cose mancavano un cellulare e degli occhiali da vista, successivamente reperiti in una borsa. Successivamente si è precipitata nuovamente in direzione del cortile di casa sbraitando ed inveendo con il chiaro intento di proseguire nella lite e di trovare un nuovo pretesto per giungere ad uno scontro fisico. A quel punto i poliziotti l’hanno, a fatica, bloccata, ma ha aggredito anche loro e, totalmente fuori controllo, sbracciandosi e dimenandosi, ha provocato alcune lesioni agli agenti. Finalmente immobilizzata, per lei sono scattate le manette e sarà giudicata lunedì mattina con rito direttissimo.