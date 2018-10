Basket, esordio vincente per i Villanova Tigers: battuta nettamente Morciano

Sport

Verucchio

08:45 - 07 Ottobre 2018

Tanto pubblico, buona partita, due punti in classifica: esordio vincente e convincente dei Villanova Tigers nel campionato di Promozione (girone F). I biancoverdi di coach Rustignoli (per lui doppio esordio, alla prima gara in panca con la nuova squadra di Villa Verucchio), tra le mura amiche, si sbarazzano senza patemi di una Morciano che resta in scia per due quarti, per poi crollare nella ripresa. 71-42 il finale.

In avvio, sono subito i Tigers a fare la partita, sospinti da una buona difesa e dai canestri del duo Panzeri-Serpieri. Sull’altra sponda, gli Eagles faticano a fare gioco e si affidano alle folate di Di Sciullo per restare in scia.



Nel secondo quarto regna sostanzialmente l’equilibrio: con le panchine in campo, entrambe le squadre scarabocchiano e nessuna delle due pare riuscire a prendere il controllo. Da una parte Saccani (11 punti nel quarto), dall’altra l’unica folata di Palazzi: all’intervallo il tabellone recita 34-23.



Dopo la pausa lunga, si decide la partita: la difesa Tigers si fa impenetrabile, lasciando a digiuno gli ospiti per molti minuti, mentre dall’altra parte, oltre al solito Serpieri, si iscrivono alla festa anche Buo ed Ambrassa. Il parziale è importante e fa volare il distacco oltre i 30 punti di distacco.

L’ultimo quarto è puro garbage time: entrambe le squadre ruotano tutti i giocatori, ma il risultato del match non viene mai messo in discussione.





“Abbiamo interpretato bene la partita e, nonostante qualche sbavatura, comprensibile alla prima gara di campionato, l’abbiamo condotta per tutti i 40’. Pensiamo ad allenarci bene in settimana, e caliamoci già con la testa alla prossima gara. – il commento a caldo di coach Rustignoli - Sono comunque soddisfatto per la vittoria, per la prestazione e per l’ottima risposta di pubblico all’esordio”.