Basket C Silver, Dulca Santarcangelo esulta: al PalaSgr è hurrà dopo il testa a testa con la Fortitudo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 04:38 - 07 Ottobre 2018



Buona la prima per i Dulca Angels Santarcangelo (foto Alfio Sgroi) che piegano al PalaSgr (spettatori 400 circa) la Fortitudo per 65-61 (14-21 33-35 50-45) al termine di una partita tirata.

Primo quarto scoppiettante con gli Angels che ribattono alle triple di Tosini con Zannoni e Fornaciari in contropiede. La difesa clementina non morde e la squadra bolognese prende un piccolo margine e complici diverse palle perse di Santarcangelo il quarto si chiude sul 21 a 14 per la Fortitudo.

All’inizio del secondo quarto Fortitudo a + 9, ma prima Fusco su rimbalzo offensivo e poi Raffaelli appena entrato da 3 punti ricuciono lo strappo a – 4. Gli Angels sembrano rientrare anche grazie ai rimbalzi e i canestri di Fusco e De Martin così a 6'40" minuti dalla fine è timeout Fortitudo. I bolognesi guidati dal play Barattini si riportano avanti cercando di amministrare un piccolo vantaggio di 5 punti con buon Ranieri sotto le plance, ma nel finale di quarto gli Angels grazie ad un Fusco sugli scudi ritornano a -2 . A metà partita il punteggio dice 35-33 per Fortitudo.

RIPRESA Al ritorno dagli spogliatoi i clementini mostrano un piglio diverso e subito una bomba di Fusco porta avanti Santarcangelo; una migliore difesa ed una più fluida circolazione in attacco permettono agli Angels di volare a + 11; complice un infortunio a Fusco la Fortitudo rientra a – 5 nel finale di quarto con un canestro di Tosini sulla sirena.

Quarto quarto che comincia con un gioco da 3 punti di Deledda, ma dopo un canestro di Zannoni è Tosini a portare a -1 uno gli ospiti. L’area è una tonnara, i giocatori scivolano per il campo umido e solo negli ultimi 15 secondi con 2 tiri liberi di Fornaciari gli Angels hanno la sicurezza della vittoria. Zannoni e De Martin i migliori . Prossimo impegno sabato prossimo a Medicina.

Prima della partita sono state presentate le squadre del settore giovanile Angels ed è stato presentato il libro scritto da Gigi Riva “Il volo degli Angeli” sul quarantennale del Basket Santarcangelo .



Il tabellinio

Angels: Zannoni 18, Colombo 1, Giuliani 2, Lucchi 5, Fusco 12, Raffaelli 5, Fornaciari 4, Massaria, De Martin 18, Riva NE, Buzzone NE, Campidelli NE.



Fortitudo: Barattini 9, Zinelli 7, Chiarini 3, De Denaro 12, Deledda 4, Vietri , Ranieri 11, Pesino 2, Zanetti 4 Nanni NE.