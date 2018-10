Basket C Gold, RBR è un rullo compressore. A Montecchio esordio coi fiocchi: hurrà per 85-51

Sport

Rimini

| 23:07 - 06 Ottobre 2018

Netta, schiaciante vittoria per Rinascita Basket Rimini all'esordio nel campionato di serie C Gold sul parquet di Montecchio. Rimini non si è fatta tradire dall'emozione, ha sempre condotto la partita e imposto il suo gioco di pressing a tutto campo ed intensità a mille. MVP Francesco Bedetti con 23 punti, ma ottime prove da tutta la squadra che si è meritata ampiamente la vittoria.

Rimini parte subito fortissimo attaccando molto bene il ferro e conquistando tanti tiri liberi. Montecchio accusa il colpo e complice la solida difesa riminese non riesce a segnare. Tutto l'organico viene coinvolto nella produzione offensiva e questo porta RBR a oltre 20 lunghezze di vantaggio alla fine di un primo tempo molto positivo.

Ad inizio terzo quarto primo momento di difficoltà con break di 10-0 a favore dei padroni di casa. Coach Bernardi chiama il timeout che dà la svolta decisiva alla partita: la squadra torna in campo con la carica del primo tempo e grazie ai canestri di Rivali e Francesco Bedetti si riporta ad un vantaggio considerevole di 25 punti che rimane pressochè invariato fino alla fine del match in cui trovano spazio anche i giovani Vandi e Guziur

Domenica 14 ottobre ore 18:00 al palasport Flaminio esordio casalingo contro Salus Pallacanestro Bologna.



IL TABELLINO

RBR: Bedetti F. 23, Bedetti L. 15, Rivali 10, Saponi (C) 9, Pesaresi 8, Bianchi 7, Ramilli 5, Dini 4, Broglia G. 2, Moffa 2, Vandi, Guziur. All. Bernardi, Brugè.

MONTECCHIO: Vanni 11, Bertolini 10, Seclì 8, Basso (C) 7, Negri 7, Astolfi 5, Gruosso 2, Vecchi 1, Borghi, Guidi, Pasini. Ne Broglia D.All. Bortesi, Zanettini.