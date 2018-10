Basket Promozione, il Bellaria all'esordio fa il colpaccio sul parquet del Castiglione Murri. Galassi 20 punti

Sport

Bellaria Igea Marina

| 21:33 - 06 Ottobre 2018

Parte bene il Bellaria Basket, che inaugura questo campionato di serie D con una convincente vittoria esterna per 64-76 (19-20, 32-40, 45-57).

I biancoblu chiudono una partita condotta quasi per 40’ con ben quattro uomini in doppia cifra: top scorer Luca Galassi, scuola Crabs, autore di 20 punti, ma molto bene anche Tassinari, Foiera e il nuovo arrivo in doppio tesseramento con i Crabs Constantin Maralassou (dal club di Luciano Capicchioni anche Mandel Tengue: lui, Galassi e Maralossou disputano i campionati, U20 e U18 Eccellenza con i Crabs e la serie D con Bellaria).

I bellariesi provano a scappare già dai primi minuti con l’esperienza di Foiera e di Tassinari, ma i padroni di casa non ci stanno e l’equilibrio in campo rimane anche quando sale in cattedra Galassi e così il primo quarto si chiude sul 19-20. Gli ospiti però sono carichi e più decisi che mai a portare a casa il referto rosa e così, spinti da un Super-Tasso, scappano sul 25-31. I bellariesi esprimono un bel gioco, ma Murri non resta a guardare, e così si va negli spogliatoi sul 32-40. Dopo la pausa, è Galassi che tenta di dare uno strattone alla gara mettendo a ferro e fuoco il canestro dei bolognesi, che però riescono a non affondare chiudendo il terzo quarto sul 45-57. Otto punti in fila di Maralasou regalano ai biancoblu il +18 che di fatto chiude la gara: gli uomini di Domeniconi si limitano ad amministrare fino al 64-76 finale.





Il tabellino

CASTIGLIONE MURRI 64 - 76 BELLARIA BASKET 76

CASTIGLIONE MURRI: Donati 8, Buriani 11, Venturi 4, Gandolfi 17, Varusso 7, Mantovani 7, Stefanelli 3, Parchi 4, Bersani, Minerva 2, Secchi 1, Vetessi. All.: Fili

BELLARIA: Mazzotti 2, Galassi 20, Gori 1, Tassinari 19, Foiera 13, Maralossou 15, Tengue 2, Zaghini 1, Demaio 2, Benedettini 2, Sirri, Malatesta. All.: Domeniconi