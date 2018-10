Calcio RSM, Rinaldi-gol vale vittoria e primato per La Fiorita. Pennarossa, tre ko in tre gare

Sport

Repubblica San Marino

| 20:55 - 06 Ottobre 2018

Nell’anticipo del venerdì il Domagnano perde in un colpo solo imbattibilità e testa del Gruppo B, conseguenza della sconfitta per 1-0 patita nel big match con La Fiorita, cui basta un solo gol, quello di Rinaldi, per mandare in soffitta il pareggio della giornata precedente contro il Fiorentino e per issarsi al piano più alto della graduatoria del girone, con un vantaggio di una lunghezza sui lupi giallorossi. 1°

Venendo ai match del sabato, prosegue la carestia di punti della Virtus, che contro il Pennarossa è costretta a registrare la terza sconfitta in tre gare. Discorso diametralmente opposto per il biancorossi di Chiesanuova, che grazie alle reti di Gabriele Raffelli e Francesko Halilaj continuano nella loro marcia a punteggio pieno in vetta al Gruppo A, aspettando – domani - le eventuali repliche di Folgore e Tre Fiori.

Se la Virtus piange, il Faetano certamente non ride. Anche la squadra di Alessandro Fabbri, come quella di Floriano Sperindio, subisce la terza sconfitta consecutiva, stavolta per mano di un Cosmos che, a differenza di Fiorita e Domagnano (le precedenti avversarie dei gialloblù), non si accontenta del minimo scarto. I gialloverdi colpiscono per la prima volta al tramonto della prima frazione con Alessandro Bianchi, che si ripete dopo il gol messo a segno una settimana fa contro la Libertas. A mettere in ghiaccio la prima vittoria stagionale del Cosmos (su due gare disputate) pensano Lorenzo Dormi e Roberto Neri – autori rispettivamente di un gol e di una doppietta - a cavallo fra il 72’ e il 79’. Cosmos che resta imbattuto e che sale a quota 4 punti nella classifica del Gruppo B, gli stessi del Fiorentino (che questa settimana riposa) e della Libertas.



Ci sono volute tre giornate ma alla fine anche i granata di Nicola Berardi possono festeggiare la prima vittoria stagionale. I tre punti nel derby con il Cailungo arrivano per mano dell’ex Tre Penne Riccardo Paganelli, che sigla il gol partita a metà ripresa condannando i “cugini” alla seconda sconfitta su due gare disputate.