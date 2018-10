Moto, nel primo round di Valleunga in SBK il leader Ferrari è out. Vince Pirro e balza in testa: domenica decisiva

Sport

La prima gara del Civ a Vallelunga ha rimescolato le carte, complice anche la pioggia, rimandando l’assegnazione di tutti i titoli (Moto3 a parte) a domenica. In SBK però Michele Pirro ha fatto un passo verso il titolo. In una gara dichiarata bagnata l’alfiere Ducati Barni Racing è andato a vincere alla sua maniera, distaccando di oltre 17 secondi la Ducati Motocorsa di Riccardo Russo, che festeggia il primo podio alla SBK dell’ELFCIV 2019. Sfortuna per il pilota riminese Matteo Ferrari, caduto nella prima parte di gara a causa di un problema tecnico. Ad una sola gara dalla fine la prima posizione in campionato è tornata nelle mani di Michele Pirro con 199 p. davanti a Ferrari con 187 p.



MOTO 3 Nicholas Spinelli vola sul bagnato. In una gara interrotta per bandiera rossa ad un giro dal termine anche a causa della tanta pioggia caduta, il pilota Gresini Racing Junior Team ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio sull’acqua, andando a vincere in solitaria con oltre 8 secondi di vantaggio sul primo dei suoi inseguitori, l’alfiere TM Oscar Performance Raffaele Fusco con Simone Serinaldi (Pos Corse Junior Team Honda) a chiudere il podio. Dietro di loro, con la classifica aggiornata al giro precedente l’esposizione della bandiera a scacchi, hanno chiuso Elia Bartolini (RMU VR46 Riders Academy) e il campione Kevin Zannoni (TM Racing Factory 3570 MTA). In classifica generale Zannoni raggiunge quota 216 p. davanti a Spinelli 165 p. con Carraro a 148 (out in gara).



SS600 Gara pazzesca in SS600, dove succede di tutto, ma alla fine a trionfare è stato Massimo Roccoli. L’alfiere Gas Racing Yamaha, non al meglio fisicamente a causa di un problema ad un occhio, ha sfoderato una grande prestazione andando a vincere sul bagnato di Vallelunga. Dietro di lui Kevin Manfredi (Team Rosso e Nero Yamaha) a lungo in testa alla gara salvo scivolare al penultimo giro, rialzare la moto e ottenere il secondo posto grazie al grande vantaggio accumulato. Terzo posto per il poleman Luca Ottaviani (SGM Tecnic/Marinelli Team). In ottica campionato solo 8° Gabellini e 10° Stirpe (Extreme Racing Bardahl MV Agusta), con Marco Bussolotti (Rosso Corsa Yamaha) out per una caduta nelle prime tornate di gara.

In classifica generale ora Roccoli è in testa con 173 p. seguito da Stirpe a 156 p. e Bussolotti a 152 p.ara rocambolesca, con la vittoria che è andata abravo a non mollare fino alla fine. A conquistare la seconda posizione è stato invece Alessandro Arcangeli (AG Motorsport Italia Yamaha) con Gabriele Giannini (GP Project Team Kawasaki) a chiudere il podio. Vicinissimo ai primi è arrivato il sammarinese Luca Bernardi (Team Trasimeno Yamaha) seguito da Giacomo Mora (Yamaha) con Manuel Bastianelli (Prodina Ircos Kawasaki) sesto ma bravo a recuperare dopo una caduta. In classifica generale Bastianelli è sempre leader con 184 p. seguito da Bernardi a 163 p. e Sabatucci (out in gara) a 139.