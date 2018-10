Calcio Promozione, il Gabicce Gradara pareggia in rimonta contro l'Osimo Stazione. Gol di Bastianoni

Sport

Gabicce Mare

| 19:38 - 06 Ottobre 2018

Come sul campo della Laurentina (2-2) il Gabicce Gradara acciuffa il pareggio in rimonta (1-1). Nel primo tempo la squadra di Papini fatica a trovare la misura all’avversario, soffre la matricola Osimo Stazione, un avversario scorbutico, spigoloso, più incline a spezzare il gioco dell’avversario che a costruire. Gli ospiti passano al 18’ sfruttando un errore in fase di controllo del portiere Celato su un retropassaggio di Vaierani: Mazzieri ruba il tempo e realizza il gol. Lo stesso Celato al 39’ è bravo a salvare la porta su Brandoni servito in profondità da Staffolani.

Nella ripresa il Gabicce Gradara entra in campo più determinato, alza il ritmo del gioco facendo valere le sue migliori doti di palleggio e al 28’ pareggia il conto. Per un fallo in area su Passeri, l’arbitro decreta il rigore: dal dischetto Vegliò calcia debolmente alla destra di Piccione (secondo errore di fila dal dischetto per la squadra di Papini), ma sulla respinta del portiere in tuffo è lesto Bastianoni, molto più incisivo nella ripresa, a ribattere in rete. Poco dopo l’Osimo Stazione rimane in dieci per l’espulsione di Calvigiani, il Gabicce Gradara cerca di approfittarne confezionando alcune situazioni pericolose (un tiro di Simoncelli è deviato in angolo), che però non riesce a concretizzare.

Mercoledì appuntamento casalingo con la seconda sfida del girone di Coppa Italia: a Gabicce (ore 15,30) arriva il Santa Veneranda.

IL TABELLINO

Gabicce Gradara – Osimo Stazione 1-1

Gabicce Gradara: Celato, Costa (1’ st Tardini), Pratelli, Vaierani, Sabattini, Passeri, Bastianoni, Magi, Vegliò, Grassi (32’st. Tafuro), Mboup (1’ st Simoncelli). A disp. Alessandrini,Tedesco, Marcolini, Grandicelli, Travenzoli, Freducci. All. Papini.

Osimo Stazione: Piccione, Borbotti (21’ st. Antonacci), Esposito, Martiri, Ortolani, Severini, Marconi (28’ st. Polenta), Calvigioni, Brandoni, Staffolani, Mazzieri (37’ st. Bugiolacchi). A disp. De Padova, Scansani, Ippoliti, Antonelli, Varoli, Clementi. All. Menghini.

Arbitro: Cammoranesi di Macerata (Domenella di Ancona – Silenzi di San Benedetto del Tronto)

Reti: 18’ pt. Mazzieri; 29’ st. Bastianoni

Note: Ammoniti: Passeri, Staffolani, Bastianoni, Ortolani, Calvigiani. Espulso al 31’ st.