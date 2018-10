Presidio davanti alla Prefettura di Rimini per il sindaco Mimmo Lucano e per il suo modello di accoglienza

Attualità

Rimini

| 18:04 - 06 Ottobre 2018

Si è tenuto sabato mattina, davanti alla Prefettura di Rimini, il presidio organizzato da Sinistra Italiana a sostegno del sindaco Mimmo Lucano. All'iniziativa hanno collaborato: Cgil, Anpi, Arci Rimini, No Border, associazione La Comune, CdC Rimini, Casa Don Gallo per l'autonomia, Federconsumatori Rimini, Grotta Rossa, LeG Rimini, Libera Rimini, le città visibili, Mdp art.1, Pacha Mama, Potere al popolo, Possibile, Pci, Rifondazione comunista, Vite in transito. In una nota Sinistra Italiana commenta: "Solidarietà e sostegno a Mimmo, Lemlem e tutti i loro collaboratori e al modello che sono riusciti a mettere in piedi a Riace, grazie al quale hanno dimostrato che si può fare accoglienza e integrazione tenendo al centro i diritti e la dignità umana. Un modello che subisce un attacco politico che parte da lontano, con l'intento di gettarlo nel calderone della retorica legalitaria e securitaria proprio perché è la dimostrazione che è assolutamente possibile accogliere e integrare rispettando i diritti e la dignità umana di tutte e tutti.

Siamo stati ricevuti, in delegazione, in prefettura ed abbiamo inviato anche qui da Rimini il nostro messaggio al ministro degli interni.

La solidarietà non si arresta!

L'umanità non è reato!".