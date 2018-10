Stop vetture Diesel euro 4, plauso del Wwf. Ma la Lega Nord insiste: 'lavoratori in ginocchio'

Attualità

"Il Wwf esorta i sindaci a non arretrare sulle limitazioni alla circolazione delle vetture diesel. Non si possono più ignorare alcuni dati: la Pianura Padana è l'area più inquinata d'Italia, che conta 91mila decessi prematuri all'anno causati dall'inquinamento atmosferico". Lo sottolinea il delegato Wwf per l'Emilia-Romagna, Enrico Ottolini, dopo l'iniziativa di alcuni sindaci del Bolognese che non intendono applicare lo stop ai diesel Euro 4, previsto dalle misure antismog della Regione Emilia-Romagna. "Non prendere provvedimenti - afferma - è del tutto irresponsabile. Il fatto che i diesel non siano l'unica fonte inquinante è un motivo per aggiungere provvedimenti e non per togliere i pochi sui quali si è riusciti a prendere una decisione, dopo anni di colpevole immobilismo. Se è comprensibile che qualche automobilista protesti, non è accettabile che un sindaco, autorità sanitaria locale, si adoperi per boicottare una delle poche misure efficaci per difendere la qualità dell'aria. Sarebbe come difendere l'abitudine di passare su un ponte, quando questo sta per crollare".









Smog: Morrone (Lega), revocare stop diesel Euro 4







Servono "molti passi indietro sul provvedimento che blocca la circolazione ai veicoli diesel Euro 4. Non si può mettere una regione in ginocchio", soprattutto la "gente che lavora". Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, chiede così la revoca della contestata misura anti-smog dell'Emilia-Romagna, che interesserebbe circa 290mila veicoli e "circa il 60% dei veicoli commerciali che, se si proseguisse su questa strada, sarebbero fuori norma", colpendo chi l'auto o il furgoncino li usa per lavoro: agenti di commercio, piccole ditte, artigiani, che "per motivi economici non li possono acquistare nuovi". Per Morrone, "il provvedimento è solo 'politico' e oserei dire 'ideologico'. Si interviene, infatti, in modo unilaterale", senza chiarire "con dati prospettici quali benefici possa apportare" né "uno studio terzo" che misuri costi e vantaggi. Tra l'altro, è "risibile che tra le tante categorie esentate dall'obbligo, ci siano anche i soggetti con Isee inferiori ai 14.000 euro che con ogni probabilità possiedono i mezzi più obsoleti e inquinanti. Insomma, i soliti due pesi e due misure: si graziano i più abbienti e gli immigrati, si mette in ginocchio il ceto medio in difficoltà".