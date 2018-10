Cittadini segnalano 'inquilini' abusivi in stabile abbandonato in via Ferrarin, scatta il blitz della Polizia

Cronaca

Rimini

| 15:44 - 06 Ottobre 2018

Blitz della Polizia di Rimini, nella mattinata di sabato, in uno stabile abbandonato di via Ferrarin a Rimini, luogo nel quale i cittadini avevano segnalato la presenza di persone. All'interno della struttura i poliziotti hanno trovato sei persone di nazionalità straniera che dormivano su giacigli di fortuna. Tre di loro non sono risultati in regola con le norme sul soggiorno, sno stati quindi portati in Questura e sottoposti a procedura di espulsione. Tutti e sei sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici.