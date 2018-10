La truffa del prestito online: versa 3000 euro di spese e rimane senza soldi. Due denunce

Cronaca

Rimini

| 15:40 - 06 Ottobre 2018

Una giovane donna straniera, residente nel riminese, è finita nella rete di due truffatori residenti in Lombardia, di 42 e 49 anni. Quest'ultimi, denunciati alla Polizia, hanno approfittato dello stato di bisogno della vittima per scucirle del denaro. La donna infatti, alla ricerca di un prestito a condizioni favorevoli, aveva cercato una soluzione su internet, fino a trovare, su un forum specializzato, uno dei due uomini. Questi le ha presentato il secondo denunciato che, per erogare il prestito, si è fatto però versare 3000 euro in tre rate, dicendole che erano spese necessarie ad aprire il conto corrente necessaro a perfezionare l'operazione finanziaria. Dopo essere spariti per una decina di giorni, i due truffatori - incassati i 3000 euro - hanno infine disertato l'incontro fissato per la consegna del denaro alla donna.