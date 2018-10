Misano Adriatico ridisegna la propria viabilità: grandi opere, sistemazione buche asfalto e ciclabili

Attualità

Misano Adriatico

| 15:01 - 06 Ottobre 2018

Da un lato avanzano i lavori per le grandi opere di viabilità, dall’altra partono i lavori di rifacimento strade, marciapiedi e piste ciclabili in diverse strade cittadine. L’Amministrazione Comunale di Misano è impegnata a ridefinire il volto della viabilità e della mobilità cittadina che vede una importante attività di riqualificazione e messa in sicurezza delle diverse arterie stradali. Sono stati infatti appena appaltati per un valore complessivo di 800mila euro, i lavori di rifacimento dell’asfalto, la messa in sicurezza dei marciapiedi e l’ampliamento delle piste ciclabili della rete stradale di diverse zone della città con i lavori che partiranno entro una decina di giorni.

Si tratta di una radicale e importante attività che affianca l’iter realizzativo legato alle grandi opere viarie avviato da tempo da parte del Comune di Misano che ha l’obiettivo di migliorare la mobilità al fine di rendere più vivibile e sicuro il territorio da parte dei cittadini .

L’Amministrazione Comunale ha infatti dato avvio da qualche mese ai lavori per la realizzazione di via Marco Simoncelli, attività svolta tramite convenzione per il primo stralcio da Santamonica SpA e che proseguirà ora da parte delle ditte Delma e Edilfer del comparto di via del Lavoro. La sede stradale sarà composta da due corsie di marcia per le autovetture, una pista ciclopedonale in corsia separata e illuminazione pubblica. I lavori hanno comportato anche la demolizione e il rifacimento delle mura di recinzione del circuito lato autostrada per far posto alla nuova pista ciclabile. La nuova strada permetterà di migliorare in modo sostanziale il raggiungimento dei caselli autostradali di Cattolica e Riccione sia al pubblico durante grandi eventi sportivi ospitati al Misano World Circuit, sia agli operatori dell’Area produttiva Santamonica e ai cittadini misanesi durante la quotidianità.



“Questa nuova arteria stradale, essendo attigua all’Autostrada ha avuto la necessità di essere approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con la dicitura “Lavori di collegamento tra via del Carro e via Tavoleto, progetto num. 10) all’interno del progetto più ampio denominato “Opera di completamento sulla viabilità connessa all’autostrada A14”, finalmente approvato dal Ministro Toninelli, che prevede – spiega il Sindaco di Misano Stefano Giannini - oltre alle due importanti rotatorie di Rimini sulla SS16 agli incroci per San Marino e per via Montescudo, in particolare per Misano, il collegamento tra il Casello autostradale di Riccione e la via Tavoleto nei pressi di Villaggio Argentina, che sfrutta la galleria già realizzate sotto Scacciano e che di fatto anticipa un tratto della variante alla SS Adriatica, ed infine la pista ciclabile tra Misano Monte e Riccione che viene realizzata a titolo indennizzatorio per i lavori di ampliamento della galleria di Scacciano”.