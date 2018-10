Santarcangelo Calcio, al Neri c'è la Vastese dell'ex San Marino Napolano

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:39 - 06 Ottobre 2018

Domenica il Santarcangelo scende in campo al Romeo Neri, a causa dell'indisponibilità del Valentino Mazzola. L'avversario della gara valevole per la quinta giornata è la Vastese, due soli punti in questo primo mese di camponato. Allenatore degli abruzzesi è l'ex bandiera del Pescara Palladini: tra i volti noti, l'attaccante ex Bari Vito Leonetti e l'ex San Marino Giordano Napolano. Il tecnico del Santarcangelo Galloppa ha convocato 20 giocatori: di seguito l'elenco.





PORTIERI

Moscatelli

Battistini

DIFENSORI

Aristei

Bondioli

Broli

Corvino

Guglielmi

Fusi

Maini

CENTROCAMPISTI

Cascione

Dhamo

Galeotti

Moroni

Pigozzi

ATTACCANTI

Cinque

Falomi

Fuchi

Guidi

Mancini

Peroni