A 80 anni elabora un progetto di accoglienza turistica, presentato a Novafeltria: Cesare e la sua start up

Attualità

Novafeltria

| 14:17 - 06 Ottobre 2018

È partito ieri a Novafeltria lo Start Up weekend, iniziativa organizzata dal Gal Valli Marecchia e Conca in collaborazione con la l’Università di Bologna, dipartimento di Scienze aziendali, che prevede tre giorni di approfondimento pratico ed operativo su come sviluppare un’idea d’impresa e trasformarla in una vera e propria startup.

Tanti i giovani che hanno aderito all’evento, ma la manifestazione organizzata a Novafeltria e ospitata nella sede del Gal e nel Teatro Sociale del piccolo comune della Valmarecchia vede la partecipazione di uno “Startupper d’eccezione”. Si chiama Cesare Mainardi e ha 80 anni, a dimostrazione che la voglia di innovare non ha limiti di età. “Non c’è età per fare impresa! Il pensiero dell’innovazione mi dà vita, energia e mi fa sentire giovane e creativo”, racconta Cesare, che a Novafeltria ci è arrivato determinato a presentare un’idea ben definita che parte da tematiche attuali, come quelle che riguardano il turismo esperienziale. “Spinto dal grande valore che attribuisco al senso di comunità – spiega - ho elaborato “Il Nonno” un progetto di accoglienza turistica didattica che propone a chi visiterà l’azienda la possibilità di approfondire quello che la terra è in grado di offrire.”





Nel corso dell’iniziativa ogni partecipante è accompagnato nella realizzazione della propria idea in merito a vari temi: sviluppo del progetto, agevolazioni fiscali, finanza innovativa, strumenti di remunerazione ed incentivazione. A tal proposito, ricordiamo le diverse possibilità offerte dal Gal tra cui segnaliamo il bando aperto “Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali”, che assegna 15.000 € alle nuove imprese, è possibile scaricare il testo completo dal sito del Gal www.vallimarecchiaeconca.it





L’iniziativa in corso a Novafeltria è realizzata per promuovere la nascita delle Startup innovative e Pmi: società di capitali (costituite anche in forma di cooperative) che hanno come scopo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per diffondere presso le imprese le misure di promozione e sostegno.





In foto: Cesare e Leandro De Aguiar il tutor che lo segue durante il weekend targato Gal