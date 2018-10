Tagli alla farmacia ospedale Novafeltria, il caso arriverà in Regione: 'stanchi di essere privati dei servizi'

Attualità

Novafeltria

| 13:20 - 06 Ottobre 2018

La farmacia dell'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria da metà settembre apre solo due giorni alla settimana, con l'esclusione del lunedì, giorno in cui tante persone da tutta la Valmarecchia si recano a Novafeltria per il mercato settimanale. E' il Vicesindaco di Sant'Agata Feltria Paolo Ricci a sollevare il problema, annunciando un'interpellanza in Regione da parte del Consigliere della Lega Nord Massimiliano Pompignoli. La decisione dell'Ausl sarebbe stata presa, secondo le parole di Ricci, senza informare i sette comuni. Un altro disservizio che contrasta con lo status di ospedale al servizio di area disagiata, come da riconoscimento in base al Decreto Balduzzi. "Il territorio è stanco di essere privato dei servizi e quelli che ci sono devono assolutamente migliorare a partire dalla Sanità per concludere con la Viabilità", attacca Ricci.