Bellaria, al via i lavori all'Isola di Platani per le nuove cassette elettriche

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:43 - 06 Ottobre 2018

Sono cominciati in questi giorni i lavori lungo l’Isola dei Platani, per il completamento delle nuove ‘cassette elettriche’: si tratta del secondo stralcio di un’opera avviata il febbraio scorso nel centro commerciale naturale di Bellaria, per un importo complessivo di circa 40.000 euro.

A inizio anno, in particolare, si era intervenuti nel tratto compreso tra la stazione a via Pascoli, oltre che in piazza Matteotti, portando in traccia sotto terra, con annessa creazione di quadri elettrici prima assenti, i cavi e gli allacciamenti a servizio di viale Paolo Guidi, tanto preziosi ad esempio in occasione delle fiere. Medesimi obiettivi, ossia rendere il tutto più sicuro, decoroso e gradevole alla vista, per la seconda parte dei lavori che sta interessando ora la parte compresa indicativamente tra via Pascoli e piazza Matteotti.

L’intervento nel suo complesso si aggiunge al progetto più ampio dal titolo “Isola dei Platani on air”, iniziativa di valorizzazione dell’area commerciale alla quale la Regione Emilia Romagna ha a sua volta contribuito con un finanziamento di 40.000 euro.