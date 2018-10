Bussa di notte con violenza a un portone, sorpreso dai Carabinieri dà in escandescenze: arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:34 - 06 Ottobre 2018

Un 30enne di riminese, V.A., con precedenti, è stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato. L'uomo è stato visto dai Carabinieri mentre bussava con veemenza al portone di un'abitazione in via Dario Campana. I Militari si sono avvicinati per un controllo, ma il 30enne, dopo aver dato vaghe spiegazioni sulla sua presenza in quel luogo, ha reagito con forza e ha cercato di fuggire, spingendo anche uno dei Carabinieri, venendo però bloccato e portato in Caserma. L'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato condannato a 5 mesi di reclusione, giovandosi però del beneficio della sospensione condizionale della pena.