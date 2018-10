Calcio 1a Cat: Sant'Ermete, smentito esonero di Pazzini. Confermata fiducia al mister

Sport

10:50 - 06 Ottobre 2018

Ultimo in classifica nel girone H, con zero punti in tre partite, il Sant'Ermete conferma la fiducia all'allenatore Pazzini. In settimana erano uscite rumos sul possibile esonero e sull'arrivo dell'ex Verucchio Giovanni Costa sulla panchina. Voci smentite seccamente dalla società riminese.



La nota del Sant'Ermete: "La società Asd S. Ermete 1970, a totale smentita delle voci circolate nell'ambiente in settimana, relative a un presunto cambio della guida tecnica dopo il poco brillante inizio di campionato, con la presente rinnova totalmente la fiducia in mister Gianluca Pazzini. La società crede fortemente nel progetto calcistico intrapreso e nelle scelte fatte questa estate ed augura alla squadra un grande in bocca al lupo per il match di domenica e per il prosieguo della stagione, confidando che possa finalmente mostrare il proprio valore".