Moto 3, nel 2019 Andrea Migno cambia team: passa al Bester Capital Dubai al posto di Ramirez

Nel 2019 nel mondiale Moto 3 non troveremo più Enea Bastianini, Marco Bezzecchi e Nicolò Bulega, tutti e tre in Moto2. Il primo con Italtrans: prenderà il posto di Mattia Pasini, il più veloce nelle prove libere del venerdì nel Gp di Thailandia (per lui si vocifera della MVAgusta del Forward Racing Team dopo l'uscita di scena di Fenati); il secondo con la KTM del Tech 3 Racing Team al fianco di Philipp Ottl; il terzo col Sky Racing Team VR 46 al fianco di Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi.

Dunque si assottiglia la truppa dei piloti romagnoli in Moto 3. Intanto è ufficiale il cambio di team di Andrea Migno: dopo un anno all'Angel Nieto Team, l'allievo della VR46 Academy ha ufficializzato il suo passaggio al team Bester Capital Dubai: prenderà il posto di Marcos Ramirez (ingaggiato dal Leopard Racing) e avrà come compagno di scuderia lo spagnolo Jaume Masiá, probabilmente confermato.

Il 22enne pilota di Saludecio ha disputato tre stagioni consecutive con lo Sky Racing Team VR46: nel 2016 ottiene i primi podi e nel 2017 vince al Mugello (anno in cui ha chiuso al nono posto nella classifica piloti). Nel 2018 il trasferimento all'Angel Nieto Team: ora occupa la decima posizione in classifica e, in questa stagione, è salito una volta sul podio grazie al secondo posto di Le Mans.

Al posto di Migno nel suo attuale team (Angel Nieto) andrà il leader del CEV Moto3 Raul Fernandez, annunciato al fianco di Albert Arenas. Formazione invariata per il SIC58 Squadra Corse che schiererà ancora Niccolò Antonelli e Tatsuki Suzuki. Confermato nel team CIP Green Power l’italiano Stefano Nepa, subentrato nel team francese a Makar Yurchenko, a cui sarà affiancato il neo acquisto Darryn Binder. Tutta da rifare la line-up del Del Conca Gresini Moto3 con Martin e Di Giannantonio diretti pure loro verso la Moto2 dove c.

