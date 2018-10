Parte la mini rassegna teatrale 'Trent'anni streghe', quattro appuntamenti per adulti e bambini

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 17:10 - 05 Ottobre 2018

Le sorprese di "Trent'anni di streghe" non sono ancora finite: il Comune di San Giovanni invita tutti a teatro con le compagnie che hanno fatto la storia della manifestazione. Nell’ambito delle proposte di evento del progetto Trent’anni Streghe, trova posto anche una mini rassegna teatrale per adulti e piccini presso il Teatro "A. Massari" con la collaborazione di Pro Loco San Giovanni in Marignano ed il contributo di BCC. Gli appuntamenti saranno tutti ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, per volontà dell’Amministrazione Morelli che ha voluto fare questo dono alla comunità marignanese e non solo.

Si comincia Domenica 7 Ottobre alle ore 16.00 con Alì Babà e i 40 ladroni, a cura della Compagnia Fratelli di Taglia.





Ecco la trama: Pink e Lisa vivono nel cortile che è luogo di giochi e trasformazioni fantastiche: Lisa diventerà Alì Babà e Pink il terribile Mustafà, capo dei ladroni, e in un gioco magico la struttura scenica si svelerà ora un bosco, ora una città-casbah e ora la caverna del tesoro. Le suggestioni musicali e sonore sono da “mille e una notte”, mentre il linguaggio di Pink e Lisa, spesso in rima, tende a creare una musicalità avvolgente. Il dualismo tra grande e piccolo è stato il punto di partenza di questo spettacolo, dove il piccolo e debole la spunta contro il grande e malvagio con la sua furbizia. Infatti il piccolo Alì Babà, dopo aver ascoltato per caso le parole magiche che schiudono l’antro (Apriti Sesamo) si impossessa del tesoro dell’avido Mustafà, per farne dono poi a parenti ed amici, poveri e bisognosi, e scoprire che la sua vera ricchezza sta nella generosità e nella gioia di dare.

Si prosegue poi Domenica 14 Ottobre, sempre alle 16.00, con Alice, a cura della Compagnia Fratelli di Taglia, spettacolo per bambini, mentre nel mese di novembre gli appuntamenti sono invece dedicati ai più grandi, con lo spettacolo Strix, Anno C_Tempo Reo a cura di Teatro dei Cinquequattrini, in programma Sabato 24 e Domenica 25 Novembre, nell’ambito della Giornata contro la Violenza alle Donne.

Afferma l’Amministrazione Morelli: “La Notte delle Streghe è per noi e per tutta la comunità un evento irrinunciabile e di grande valore; per questo abbiamo organizzato tantissimi eventi per celebrarne i 30 anni. La mini rassegna teatrale è stata fin da subito un nostro obiettivo: portare nel nostro gioiello Teatro Massari le compagnie che lungo questi 30 anni hanno fatto la storia della manifestazione, è per noi motivo di vanto ed orgoglio, ma anche un’occasione per donare ai più piccoli l’esperienza del teatro, grazie alla Compagnia Fratelli di Taglia, ed ai più grandi regalare un momento di intensa riflessione con il Teatro dei Cinquequattrini, in forma completamente gratuita, dunque accessibile a tutti. Desideriamo in questo modo recuperare e sottolineare il grande patrimonio culturale, aggregativo e sociale che per noi la manifestazione rappresenta. Appuntamento dunque al Massari da domenica 7 ottobre".