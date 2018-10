Open day dello spazio giovani di San Giovanni. Saranno presentate le iniziative future

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:59 - 05 Ottobre 2018

Dopo la pausa estiva anche il centro giovani riparte con tutte le attività. Il centro, che da inizio 2018 è stato assegnato, tramite bando pubblico, in gestione all’Associazione Alternoteca, ha in programma anche per l’anno 2018/2019 tantissime proposte, laboratori ed incontri. Per questo l’Associazione Alternoteca invita tutti gli interessati a partecipare all’Open Day, in programma Sabato 6 Ottobre, dalle ore 16.00: per l’occasione saranno presenti tutti gli operatori dei corsi e laboratori in partenza per illustrare le attività ed aprire le prime iscrizioni, fino alla serata "Spazio Giovani", dalle ore 20.00, un momento di aggregazione e divertimento per ragazze e ragazzi.

Il Centro Giovani White Rabbit è attualmente gestito dall'Associazione Alternoteca, un'Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro che nasce nel 2004 e si occupa di promuovere le attività a favore dei giovani attraverso la proposta di laboratori, attività ludiche, aggregative ed informative, musica, arte, laboratori teatrali.