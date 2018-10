Basket D, Bellaria all'esordio sabato in trasferta contro il neopromosso Castiglione Murri

Sport

| 16:27 - 05 Ottobre 2018

Pronti, via! Inizia il campionato per il Bellaria Basket, che si ripresenta ai nastri di partenza della serie D dopo aver chiuso la stagione passata al primo turno dei playoff. I biancoblu, sotto la guida di coach Domeniconi, vengono da due successi in altrettante uscite di Coppa Marchetti, e sono sicuramente una formazione che sulla carta può fare davvero bene: da sabato, alle 18.30 in trasferta contro il Castiglione Murri, starà a Tassinari e compagni dimostrarlo.

“Giocheremo contro una squadra giovane e arrembante - attacca ‘Charlie’ Foiera, il pezzo più pregiato del mercato bellariese - Castiglione Murri è una neopromossa, quindi saranno molto carichi e con un gruppo ben collaudato. Vogliamo fare bene, stiamo lavorando molto duramente durante la settimana, ma c’è ancora molto da fare. Ci manca un po’ di amalgama, eppure abbiamo visto di essere una squadra che vien fuori nelle difficoltà: infatti, sia con Cesena che con la Stella siamo stati molto bravi a reagire ai momenti difficili portando a casa entrambe le partite. Siamo una squadra di carattere, non molliamo mai e abbiamo a disposizione molto talento: dobbiamo essere bravi a chiudere le partite, non permettendo ai nostri avversari di entrare in ritmo. Sono molto carico, voglio iniziare questo campionato con una vittoria, così come i miei compagni e lo staff: c’è tanta voglia di fare bene e di vivere da protagonisti questa stagione”.

