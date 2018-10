Sapore d'autunno: week end di gusto tra tartufo, funghi, vino, gite fuori porta e cultura. Ecco cosa fare

Eventi

Rimini

| 16:09 - 05 Ottobre 2018

Un week-end di sapori autunnali, dei caldi colori di una stagione fatta di profumi: funghi e tartufi in primis, degustati col vino nuovo e frutti di stagione. Ma non solo enogastronomia in questo finesettimana in cui ci si potrà immergere nella storia, con suggestive rievocazioni, teatro, cinema e motori. Se volete organizzarvi ecco per voi qualche suggerimento!





ENOGASTRONOMIA





La Fiera ha fatto… 34. Tante sono, infatti, le edizioni della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria, che alza il proprio sipario domenica 7 ottobre. E prova a rapire tutti i visitatori con il profumo intenso dell’Oro dei Boschi e il suo gusto inimitabile. Il borgo di Sant’Agata Feltria da domenica e per tutte e quattro le domeniche del mese di ottobre (7, 14, 21, 28) ospita la XXXIV edizione della Fiera Nazionale, e propone la valorizzazione di prodotti tipici, selezionando le eccellenze, primo fra tutti, appunto, il tartufo bianco pregiato. QUI tutte le info.





Sabato e domenica a Novafeltria si festeggia la vendemmia. Piazza Roma sarà trasformata in un’area verde, ricca di piante da frutto, fiori stagionali, prodotti della terra: dalla farina di grani antichi, al miele, allo zafferano, ai frutti antichi, all’amaranto e così via. Nel cortile di Palazzo Mattei ci si potrà addentrare nella ricostruzione di un piccolo paese antico. Saranno presenti dal sindaco al parroco, dalla maestra, alla lavandaia, il calzolaio, gli stampatori, le ricamatrici, lo scultore e così via. QUI tutte le info.





Torna Domenica 7 ottobre MangiarSano 2018 a Montefiore Conca, dalle ore 10.00 alle 20.00. Protagonisti di questa edizione le farine migliori dai nostri campi, per creare i piatti della Romagna, dalla pasta alle piadine, dal pane ai dolci. Durante l’intera giornata Mostre ed esposizioni nelle casine ai piedi della Rocca, la mostra personale permanente di ceramiche: “Tradizione e Terre fuori campo” a cura dell’artista Valentino Piccioni.





Domenica 7 ottobre 2018 nel centro storico di Rimini va in scena la Fiera della Domenica d’Autunno. L'evento si svolgerà nel tratto finale di Via IV novembre, Piazza Tre Martiri e Corso D’Augusto in direzione Arco D’Augusto. Con l'arrivo dell'autunno torna il tempo delle sagre, si anima anche il centro storico di Rimini con le tradizionali bancarelle piene dei prodotti tipici d’autunno.





PER UNA GITA FUORI PORTA





Nelle domeniche del 7, 14, 21 ottobre torna a Pergola la Fiera del tartufo bianco pregiato, giunta alla sua 23esima edizione. Una fiera di specialità enogastronomiche in costante crescita che è pronta a stabilire un record: oltre 2,5 km di espositori di prodotti tipici di altissima qualità, su tutti naturalmente l'oro di Pergola, il tartufo bianco pregiato. QUI tutte le info.





Sabato e domenica torna l'appuntamento con la Mostra Micologica Regionale - Festa del Fungo: 51° Mostra Micologica Regionale - Festa del Fungo a San Sisto (PU). La festa del fungo di San Sisto si svolge, come ogni anno, in questa piccola landa di terra immersa nel cuore del Montefeltro nel comune di Piandimeleto all’interno del parco naturale del sasso Simone e Simoncello, alla fine di settembre inizio di ottobre. QUI tutte le info.





MUSICA





Appuntamento venerdì 5 ottobre con la prima tappa santarcangiolese del festival musicale “Ingranaggi”, che prevede tre concerti in altrettante aziende della città. A partire dalle ore 18,30 presso lo stabilimento di Italpack Packaging machines (via Andrea Costa 106), prenderà il via una serata musicale con protagonista la band Sunday Morning, accompagnata dall’esibizione del duo dark pop cesenate Bremo in apertura e dal djset di Doansai. QUI tutte le info.





La Sagra Musicale Malatestiana propone sabato 6 ottobre alle 21 un ritratto di Giovanni Salviucci, compositore scomparso a ventinove anni e potenziale protagonista della scena musicale italiana della prima metà del Novecento. Al Teatro degli Atti, con i solisti dell’Ensemble Überbrettl diretti da Pierpaolo Maurizzi, il programma del concerto sarà eccezionalmente variegato. QUI tutte le info.





MANIFESTAZIONI SPORTIVE





Sarà una grande festa del motociclismo. Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre Misano Classic Weekend chiuderà la stagione dei grandi eventi che nel 2018 hanno visto protagonista il motorsport a Misano World Circuit e nemmeno stavolta mancheranno le emozioni. QUI tutte le info.





MOSTRE E CULTURA





Sabato 6 Ottobre nel Teatro del Palazzo Mediceo di San Leo si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna culturale ideata e voluta dall'Amministrazione Comunale di San Leo, “Viaggiando con Dante", volta a rendere omaggio e merito al Sommo Poeta cui la Città di San Leo è indissolubilmente legata. QUI tutte le info.





Seminari, visite guidate, mostre, spettacoli teatrali, letture omeriche, laboratori per bimbi e adulti, moda del XIV secolo e un vero e proprio processo a Gianciotto Malatesta, chiamato a difendersi nelle stanze della Rocca di famiglia dall’accusa di delitto passionale ai danni di Francesca da Rimini. Più vivo la storia, più amo Verucchio, la Festa della Storia 2018 riporta anche per questo week-end la culla dei Malatesta sulla macchina del tempo. A cavallo fra l’età del ferro e il Medioevo, in una suggestiva altalena di iniziative adatte a soddisfare la sete di conoscenza degli appassionati e la curiosità dei più piccini.





Questo week-end a Castel Sismondo è di scena “Malatesta”, spettacolo itinerante tra le magnifiche sale del castello di Sigismondo Pandolfo Malatesta, prodotto dal Comune di Rimini per le celebrazioni malatestiane, ideato e interpretato da Gianluca Reggiani, che ne firma anche la regia. Tratto dal testo “Malatesta” di Henry de Montherlant che fu interpretato da Arnoldo Foà nel 1969, la performance ha registrato un sold out continuo per tutte le recite proposte nella primavera scorsa.





DISCOTECHE





Top club apre i battenti per la nuova stagione venerdì alle ore 21,30 con la cena spettacolo, poi disco dalle 23,30. Top club è tra i partner di "Tutto liscio", il film girato in Romagna grazie alla casa di produzione del riminese Piero Maggiò, coadiuvato da Luca Camposarcuno e Samuele Sbrighi. La punta di diamante del film è Maria Grazia Cucinotta: il cast è composto da vari altri famosi attori da Enrico Beruschi, a Silvano Marescotti passando per Serena Grandi. Le riprese sono giunte al termine e la produzione festeggerà Venerdì sera al Top club.





Al Woldrof palace Hotel di Cattolica partono le cene a tema con vip “Tutto è Possibile”, intrattenimento e dj set: questo sabato cena "no smatphone", ospite Lele Mora. Animazione e conduzione di "Steve Live show". QUI tutte le info.





Sabato 6 Ottobre riapre per la sua dodicesima stagione uno dei locali invernali più importanti e apprezzati di tutta la romagna: il Bradipop Club di Rimini: ad inaugurare la nuova stagione live, si esibirà l'artista barese Junior V. Come ogni anno a seguire ogni live, tutte le settimane, si ballerà con la selezione musicale degli storici Resident Djs del Bradipop Club nelle 4 sale:Sala Rock / Pop / RnB, Sala Alternative Rock, Sala Afro / Reggae e la Sala Anni 80 / 90 / Italiana.