Calcio Eccellenza: dopo il pari con il Cattolica, la Marignanese ospita il Diegaro

Sport

San Giovanni in Marignano

| 15:59 - 05 Ottobre 2018

Dopo il derby contro il Cattolica, ricco di emozioni ma terminato a reti bianche, di domenica scorsa la Marignanese di mister Lilli ospiterà il Diegaro, formazione che precede in classifica i gialloblu di appena un punto. Una bella occasione per tornare all’inseguimento di Alfonsine e Castelfranco, che rispettivamente in prima e in seconda posizione tentano di staccare il resto del gruppo.

“Il derby con il Cattolica è stata una bellissima partita - spiega Simone Lilli - c’è stata una bella atmosfera ed entrambe le squadre hanno provato a portare a casa il risultato. I miei ragazzi mi sono piaciuti molto di più nel primo tempo piuttosto che nella ripresa, quando abbiamo avuto 20’ di crisi durante i quali il Cattolica ci avrebbe potuto fare male, ma siamo stati bravi a non prendere gol e poi a tornare in partita: alla fine abbiamo avuto l’occasione di portare a casa i tre punti ma purtroppo non ci siamo riusciti. Nel primo tempo, siamo stati bravi ad avere continuità nella manovra, anche se dobbiamo essere più presenti quando riusciamo ad arrivare in area: c’è ancora da lavorare dato che concediamo troppe occasioni in fase difensiva, mentre sono molto contento del lavoro fatto sulle palle inattive. La gara contro il Diegaro sarà molto difficile, poiché le squadre in questo periodo della stagione ancora non sono completamente in forma, loro vengono da una vittoria e quindi saranno carichi e vorranno fare risultato. Noi dovremo fare una grande partita per scavalcarli in classifica, ma se non si riesce a vincere dobbiamo cercare in tutti i modi di non perdere”.