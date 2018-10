Alla Romana il gelato alla cioccolata rosa per sostenere la ricerca sui tumori femminili

Attualità

Rimini

| 15:27 - 05 Ottobre 2018

Sabato 29 settembre la gelateria La Romana presenta una doppia novità in edizione limitata, con una particolare attenzione alle donne: protagonista il cioccolato rosa, in un nuovo gusto di gelato e una golosa barretta per sostenere la prevenzione dei tumori femminili.



Dall’aroma finissimo del cioccolato rosa nasce un nuovo gusto, la “Stracciatella grezza al cioccolato Ruby”: privo di coloranti e dal sapore leggermente fruttato, il cioccolato rosa “Ruby” nasce dal genio sapiente dei mastri cioccolatai di Callebaut e deve la sua colorazione ad una particolare specie di fave di cacao, accuratamente selezionate. Accolto con enorme successo in Estremo Oriente lo scorso anno, “Ruby” arriva anche in Italia e in Europa dove sarà protagonista dei 40 punti vendita de La Romana – 33 solo in Italia, 5 in Spagna, 1 in Germania e 1 in Austria – sommandosi alle varianti già esistenti del cioccolato al latte, fondente e bianco.



Ma il rosa non è solo la tonalità del nuovo cioccolato: è il colore della femminilità e della lotta ai tumori femminili. Per questo, sempre dal 29 settembre, al fianco della “Stracciatella grezza al cioccolato Ruby”, sarà in vendita nelle gelaterie La Romana una barretta di cioccolato Ruby dedicata a tutte le donne: parte del ricavato verrà donato alla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione di Milano, per la promozione della cultura della prevenzione e della diagnosi precoce tra la popolazione. Anche la barretta di cioccolato rosa sarà in edizione limitata sino ad esaurimento scorte.



La Romana sin dalla sua fondazione – nel 1947 a Rimini – è un’esperienza, un incontro, uno scambio, nel rispetto dell’ambiente e di un futuro pensato responsabilmente. La scelta di ingredienti di qualità per i propri gusti è da sempre fortemente voluta e ricercata: per questo nella produzione quotidiana del gelato vengono utilizzati materie prime come uova di galline provenienti da allevamenti a terra, zucchero, panna freschissima montata a frusta, frutta fresca di stagione, Marsala DOC, Zibibbo IGT e frutta a guscio scelta tra le eccellenze del territorio italiano. Tutte le fasi di produzione avvengono all’interno del laboratorio artigianale presente in ciascuno dei 40 punti vendita presenti in Italia e all’estero, per far sì che il gelato sia sempre cremoso, da gustare appena fatto!