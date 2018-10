A San Leo si conclude la rassegna su Dante Alighieri: conferenza 'I numeri e la teologia del Paradiso'

Eventi

05 Ottobre 2018

Sabato 6 Ottobre nel Teatro del Palazzo Mediceo di San Leo si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna culturale ideata e voluta dall'Amministrazione Comunale di San Leo, “Viaggiando con Dante", volta a rendere omaggio e merito al Sommo Poeta cui la Città di San Leo è indissolubilmente legata.



L'appuntamento di sabato sarà con la conferenza pubblica “I numeri e la Teologia del Paradiso; Dante immaginò un universo Einsteiniano” a cura di Maurizio Gobbi, in collaborazione con l’Associazione Sammarinese Dante Alighieri.

La chiusura della rassegna leontina si dedicherà, infatti, alla numerologia dantesca di cui tutta la Commedia è ricca. Un escursus che ci condurrà in un vero e proprio viaggio condotto con la guida della filosofia dantesca fino ad incontrare il mondo di Aristotele e Sant'Agostino per poi arrivare al sapere scientifico ed alla dimostrazione di come il Poeta fiorentino abbia, per alcuni aspetti, profettizzato le teoria della relatività di Albert Einstein.



Appuntamento da non perdere quindi a San Leo per chiudere la rassegna che restituisce Dante ad una consapevolezza collettiva nuova nei territori della Valmarecchia e della Romagna intera. Terre in cui il Poeta fiorentino ha lanciato tracce e tanti spunti per una valorizzazione integrata ed armonica dei territori e delle loro culture.



Sentiti ringraziamenti vanno al Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna, all'Università Cattolica del Sacro Cuore, all'Università di Verona, all'Associazione Sammarinese Dante Alighieri e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione degli incontri di "Viaggiando con Dante", rassegna volta alla più ampia fruizione e diffusione del patrimonio culturale di Dante Alighieri.



Per informazioni:

Ufficio Turistico IAT Tel. +39 0541 926967, Piazza Dante Alighieri, 14 - 47865 San Leo (RN)

info@sanleo2000.it | www.san-leo.it, Numero Verde Turismo 800553800