Tunisino ruba borsa a turisti e scappa, inseguito e arrestato dopo una colluttazione

Cronaca

Rimini

| 14:58 - 05 Ottobre 2018

La stagione estiva è finita, ma complice il sole di giovedì, alcune persone hanno deciso di tornare in spiaggia. Una coppia di turisti è però incappata in una disavventura: un 42enne tunisino ha portato via la borsa che i turisti avevano con loro, in modo rapido, senza che se ne accorgessero. La scena è stata però vista da alcuni bagnanti, che hanno inseguito il ladro, avvisando nel contempo la Polizia. Uno degli inseguitori ha fermato il tunisino, che dopo una breve colluttazione è finito in acqua. La Polizia lo ha preso in consegna, arrestandolo per rapina. Il 42enne è stato condannato a 1 anno e 10 mesi di reclusione, nonché a 800 euro di multa. Clandestino sul territorio, sarà espulso dal territorio nazionale.