Al via la nuova stagione agonista della Ginnastica Artistica Riccione

Sport

Riccione

| 13:50 - 05 Ottobre 2018

Con la prima prova regionale del Campionato di squadra Allieve Gold2 che si è svolta a Rimini, si è aperta ufficialmente la nuova stagione agonistica della sezione Artistica dell’Asd Ginnastica Riccione. Il sesto posto nella classifica generale ottenuto dalle atlete Alessia Serio, Adriana Poesio, Suamy Battistini e Lara Gambuti, per come è maturato, fa comunque sorridere i tecnici Magda Batocco e Stanislav Genchev, coadiuvati dalla coreografa Tiziana Morini. La squadra della Ginnastica Riccione ha infatti ottenuto ottimi risultati negli esercizi a corpo libero (secondo miglior piazzamento a un solo decimo di punto dai primi) e alle parallele (terzo miglior piazzamento), mentre gli esercizi alla trave non sono andati altrettanto bene.





“Tutto sommato possiamo dirci contenti, perché le nostre atlete sono state molto concentrate – spiegano i tecnici riccionesi -. Purtroppo alla trave la caduta della prima atleta in gara ha destabilizzato le compagne che forse hanno sentito troppo la responsabilità di recuperare punti e non sono riuscite a gestire la tensione. Peccato, perché solitamente alla trave si comportano tutte ottimamente. Ci fa molto piacere che poi tutte si siano riprese alla grande già dall’esercizio al corpo libero e che abbiano ottenuto ottimi punteggi alle parallele, attrezzo su cui abbiamo lavorato tanto in estate. Ci sono ampi margini di miglioramento in vista della seconda prova in programma tra due settimane”.