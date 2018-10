Saludecio, lavori per sistemare le tubature dell'acqua e per una nuova condotta fognaria

Attualità

Saludecio

| 13:48 - 05 Ottobre 2018

Il Gruppo Hera ha avviato un nuovo importante cantiere nel comune di Saludecio. Si tratta di un intervento da circa 400.000 euro, di cui oltre 300.000 per la realizzazione di una nuova condotta fognaria e circa 90.000 euro per l’ammodernamento di un importante tratto di condotta idrica.





L’intervento alla rete fognaria è finalizzato al risanamento delle condotte dell’area di Sant’Ansovino. I lavori sono in corso in Via Monte del Prete Alto e sono necessari per adeguare il sistema fognario della zona ai nuovi adempimenti normativi imposti dalla Regione, che prevedono specifici adeguamenti entro il 2021.

L’intervento, appena avviato e che sarà concluso entro Gennaio 2019, è finalizzato a collegare le acque di scarico all’impianto di depurazione di via Monte del Prete Basso.





Tecnicamente il progetto prevede la posa di una tubazione in PVC del diametro di 25 cm per un tratto di circa 700 metri, che interessa la sede stradale fino al depuratore. Inoltre, lungo tutto il tracciato saranno realizzati gli allacci per circa 15 fabbricati posti sulla via.





Contestualmente ai lavori di posa della nuova condotta fognaria, Hera realizzerà anche una nuova rete idrica, più performante.

In sostituzione di quella esistente e accanto alla condotta fognaria, verrà posata dunque una nuova condotta idrica di 9 centimetri di diametro e per un tratto di circa 750 metri. L'opera migliorerà quindi il servizio di distribuzione a tutte le utenze allacciate, che potranno quindi contare su una rete completamente rinnovata.





Hera svolgerà i lavori contestualmente per ottimizzare il cantiere, che sarà gestito cercando di arrecare il minor disagio possibile ai cittadini. Per la durata dei lavori il traffico sarà regolato mediante l’istituzione di un senso alternato lungo la via provinciale. Il servizio idrico sarà sempre garantito e verrà sospeso solo in occasione della realizzazione dei nuovi allacci. Tutte le utenze interessate saranno comunque preventivamente avvisate.