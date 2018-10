Valmarecchia, tornano le attività al centro per le famiglie: ecco il programma

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:49 - 05 Ottobre 2018

Torna con una ricca programmazione di iniziative per i mesi invernali l’attività del Centro per le famiglie dell’Unione di Comuni Valmarecchia. Dagli incontri rivolti alle neo mamme ai corsi di accompagnamento alla nascita, dalla consulenza educativa genitoriale alla mediazione familiare, fino ai laboratori genitori e figli e ai corsi di massaggio del neonato, passando per l’orientamento scolastico-formativo e i “gruppi di parola”. Sono davvero numerose le proposte del Centro per le famiglie per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.





Si parte giovedì 11 ottobre con il ciclo di incontri rivolti alle donne con bambini fino a 12 mesi, dal titolo “Mamme al centro”, finalizzati a condividere esperienze sensoriali e buone pratiche nel primo anno di vita. Gli incontri saranno condotti dalle psicologhe ed educatrici del Centro per le famiglie e si svolgeranno presso i locali della stazione ferroviaria (piazzale Esperanto, 6) dalle 9,45 alle 11,45: gli appuntamenti successivi si terranno il 27 ottobre, l’8 e il 24 novembre, e il 6 dicembre. Un altro ciclo di incontri (13 e 26 ottobre, 16 e 24 novembre, 1° dicembre) si svolgerà al nido d’infanzia “Grillo parlante” di Villa Verucchio.





Al via nel mese di ottobre anche i laboratori genitori e figli: il primo, “Illuminiamo la fantasia”, si terrà venerdì 19 ottobre alle 16,30 allo spazio ‘I piccoli tesori’ di Villa Verucchio e sarà rivolto a bambine e bambini tra i 24 e i 36 mesi (iscrizioni dal 10 ottobre). Il laboratorio sensoriale successivo si svolgerà venerdì 30 novembre (sempre alle 16,30) al Centro per le famiglie di Santarcangelo e sarà dedicato ai bimbi dai 12 ai 24 mesi.

Due anche gli: giovedì 8 novembre alle 20,45 presso l’Istituto Einaudi-Molari, la pedagogista Silvia Sanchini e lo psicologo e psicoterapeuta Mirco Ciavatti parleranno di adolescenza e conflitti, mentre martedì 4 dicembre gli psicologi Tania Presepi e William Zavoli condurranno l’incontro dal titolo “Le domande difficili dei bambini” (per genitori di bambini dai 3 ai 10 anni), in programma presso la scuola dell’infanzia “Cappuccetto rosso” di Villa Verucchio.Tornano anche i: le date in programma presso il nido d’infanzia “Mongolfiera” sono il 16, 23 e 30 novembre, il 7 e 14 dicembre alle ore 16,45 (iscrizioni a partire dal 5 novembre). Ai papà di bimbi in età 2-6 mesi sarà invece dedicato il corso di massaggio infantile che si svolgerà al nido d’infanzia “Il poggio dei bimbi” (via Roma, 2 – Poggio Torriana, località Poggio Berni) il 20 e 27 ottobre e sabato 3 novembre alle ore 10 (iscrizioni a partire dal 10 ottobre).si rivolgono invece a bambini dai 6 agli 11 anni che stanno vivendo la separazione o il divorzio dei genitori, per aiutarli a esprimere sentimenti, paure e a vivere più serenamente la riorganizzazione familiare. Gli incontri si terranno presso il Centro per le famiglie del Comune di Rimini (piazzetta dei Servi, 1) martedì 23 e 30 ottobre, 3 e 16 novembre, alle ore 16,30 (è necessario iscriversi).Nel mese di novembre si svolgeranno inoltre glirivolti ai genitori dei ragazzi di terza media sull’importante scelta della scuola superiore. Come di consueto, infine, il Centro organizza alcuninell’ambito dell’attività del Consultorio, oltre a garantire ie di