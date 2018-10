Oltre 400 eventi per la Settimana di promozione della Cultura in Regione, gli appuntamenti nel riminese

Eventi

Rimini

| 12:08 - 05 Ottobre 2018

Con una festa tutta musicale, che coinvolgerà le bande, i cori e le scuole di musica della regione, si apre a Bologna domenica 7 ottobre alle ore 18 la Settimana di promozione della Cultura “EnERgie Diffuse” in Emilia-Romagna, fino al 14 ottobre, con oltre 400 eventi. Open day di musei, teatri e archivi, spettacoli, mostre, convegni, concorsi, performance e inaugurazioni: la realtà culturale dell’Emilia-Romagna sarà in primo piano e alla portata di tutti da Rimini a Piacenza. L’iniziativa è promossa dalla Regione Emilia-Romagna, assieme ai Comuni e alle realtà culturali del territorio per celebrare l’Anno europeo del Patrimonio culturale 2018.

“Sta per aprirsi una settimana importante, che impreziosisce il già ricco tessuto culturale dell’Emilia-Romagna, terra che è sinonimo di cultura, sviluppo e dinamismo delle idee- commenta il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini-. La creatività e l’economia che guarda e che nasce dalla cultura continuano a essere uno dei punti di forza del nostro programma di governo, che ci ha portato a investire triplicando le risorse destinate al settore, realizzando nuove leggi per il cinema e la musica a sostegno degli operatori e del sistema, senza dimenticare quella sulla Memoria del Novecento, fondamentale anch’essa per fare cultura partendo dai diritti. Un impegno di squadra, condiviso con associazioni e istituzioni che sta dando frutti importanti. La settimana di EnERgie Diffuse sarà in un certo senso un momento di riflessione e una vetrina delle eccellenze sostenute da queste politiche, mirate alla valorizzazione di un’identità aperta e costruttiva, accogliente e dinamica, di un’idea di comunità fatta di energie innovative che aiutino il sistema territoriale a competere”.



L’inaugurazione a Bologna

Sarà la banda Rulli Frulli ad aprire l’”Onda sonora”, che animerà il centro di Bologna domenica dalle 14,30, in un susseguirsi di concerti di vari generi musicali che coinvolgeranno 18 gruppi, tra orchestre delle scuole, bande e cori regionali, tra piazza del Nettuno, piazza Maggiore e il cortile di palazzo d’Accursio. E sarà da guinness dei primati, quando gli 800 giovani concluderanno tutti assieme la kermesse musicale alle 18, con la direzione del maestro Mirco Besutti, suonando l’Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven (inno europeo). L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le associazioni Aerco, Anbima e Assonanza.

“Un’occasione unica- afferma l’assessore regionale alla Formazione e Coordinamento delle politiche europee Patrizio Bianchi- per diffondere la conoscenza musicale tra i giovani che la Regione Emilia-Romagna sostiene, con la collaborazione delle scuole di musica, come importante volano di integrazione sociale e crescita culturale”.

Alle 17,30 gli interventi di Massimo Mezzetti, assessore regionale alla Cultura e alle Politiche giovanili della Regione e Patrizio Bianchi, assieme all’assessore alla Cultura del Comune di Bologna Matteo Lepore, per l’inaugurazione ufficiale sul palco allestito in piazza Maggiore.

“Portiamo la cultura fuori dai luoghi canonici, nelle piazze, alla portata di tutti- commenta l’assessore Massimo Mezzetti- perché avvertiamo la necessità di renderla accessibile, con qualsiasi mezzo, per farla divenire parte integrante delle città e della nostra identità. Siamo convinti che dalla cultura e dalle sue energie e creatività possa nascere un’economia più innovativa e competitiva”.



I principali appuntamenti di Rimini e provincia

A Rimini due incontri coinvolgeranno studenti e giovani per un confronto su come la creatività può diventare una professione e come un’emozione possa segnare un percorso di vita. La mattina di mercoledì 9 ottobre, al liceo Einstein, “Meet me in the morning: la creatività è l’arte di sommare due e due ottenendo cinque”, con gli interventi dei creativi Michele “Enko” Costa e Davide Degli Innocenti.

Giovedì 11 ottobre aprirà, invece, le porte il liceo Serpieri con “Meet me in the morning: impara bene le regole, così potrai romperle in modo efficace”, ospitando l’esperto di comunicazione Filippo Polidori e il musicista Fadi. Alle 18 Fadi si recherà al Centro Giovani Casa Pomposa dove incontrerà il pubblico: previsti uno showcase e una intervista.

Dal 12 e al 14 ottobre si snoderanno tra Rimini, Cattolica, Riccione, San Leo, Santarcangelo e Verucchio le iniziative di Antico/Presente. Festival del Mondo Antico XX Edizione. “Tra Oriente e Occidente. Dialoghi nel tempo” è il titolo dell’edizione 2018 che, nell'anniversario della morte di Sigismondo Pandolfo Malatesta (9 ottobre 1468), chiude le celebrazioni malatestiane. Al centro della riflessione il rapporto tra Occidente e Oriente che attraversa tutta la storia europea connotando anche l'epoca di Sigismondo, personaggio simbolo di un mondo che, alla metà del Quattrocento, si accingeva a cambiare radicalmente.

Punteranno invece sull’effetto sorpresa i 2 flash mob che coinvolgeranno, sempre a Rimini, musicisti, cantanti lirici e danzatori: previsti per il 13 e il 14 ottobre, ignoti luoghi e orari.

Il 12 ottobre al Musas , Museo Storico Archeologico di Santarcangelo di Romagna, è prevista Inverse Power of Wavelenghts , una performance di Alessandro Carboni e Dialoghi del Terzo paesaggio, performance di Sabina Ghinassi.

Domenica 14 ottobre presso Ranieri Auto a Santarcangelo di Romagna lo spettacolo Solo Claude, tratto da “Essere o non Essere - Diario di Hiroshima e Nagasaki” di Gunther Anders e dal suo carteggio con Claude Robert Eatherly