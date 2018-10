A Bellaria presto nuovi lungomari: CNA pronta a dare il proprio contributo di idee e proposte

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:47 - 05 Ottobre 2018

“La città si regala due nuovi lungomari” fa sapere l’amministrazione, notizia che ha piacevolmente colpito la direzione di Cna Bellaria Igea Marina e attivato ancor di più l’associazione per portare il suo contributo.

“Il tema trattato dall’amministrazione circa la manutenzione e la riqualificazione di parti del territorio, è un punto fondamentale di discussione” sottolinea Vincenzo Lombardi Presidente di CNA Bellaria-Igea Marina (nella foto)“ogni anno lo rilanciamo ed entrare in una fase progettuale e poi operativa sarebbe molto importante. Dare seguito con progetti, fatti e numeri alle intenzioni, ci trova perfettamente in sintonia.

Il prodotto turistico bellariese” commenta Lombardi “Necessita di una nuova “cartolina” che dai lavori pubblici passi alla presentazione di una “nuova” e innovativa “vetrina” in grado di soddisfare le esigenze del turismo del nostro tempo, promuovendolo come sistema territoriale. Insomma come associazione che rappresenta le imprese economiche ed il commercio bellariese” conclude Lombardi “Siamo pronti a condividere con l’amministrazione il nostro contributo di idee, spunti e progetti ai quali lavoriamo da tempo, facendo sintesi delle diverse sensibilità e dei numerosi punti di vista”

Cna si candida così, attraverso un incontro, a presentare con spirito costruttivo le proposte dei propri associati, raccolte al termine della stagione turistica. Un tavolo che nascerebbe con l’obiettivo di rappresentare la base concreta e la mappa per intraprendere un cammino di confronto con la città e la sua comunità.