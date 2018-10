Moto, nel 2019 il pilota riminese Ferrari nel nuovo Mondiale MotoE. Nel week end si gioca il titolo in SBK

Sport

| 11:19 - 05 Ottobre 2018

Il pilota riminese del Moto Club Renzo Pasolini Matteo Ferrari nel 2019 tornerà a gareggiare in un campionato mondiale. Si tratta del Fim Enel Moto-e World Cup”, il Mondiale riservato alle moto elettriche che nasce sulle orme della Formula E, la versione per motori elettrici della Formula Uno. La nuova manifestazione con moto monomarca, dai tempi ridottissimi di ricarica e prestazioni supersportive, è nato grazie alla collaborazione tra Enel ed Energica, azienda italiana leader per quanto riguarda la produzione di moto elettriche. La moto sarà poi sviluppata da ciascun team.

Questi bolidi a propulsione cento per cento elettrica potranno anche raggiungere i 240 km/h e hanno una potenza superiore ai 100 kW. A darsi battaglia saranno 18 piloti (ovviamente ancora da definire), si correrà su sei circuiti del Motomondiale proprio nello stesso weekend in cui ammireremo anche i campioni della MotoGP. I 7 team indipendenti della massima categoria avranno a disposizione due moto a testa, le altre quattro verranno assegnate a scuderia di Moto2 e Moto3.

E tra i team c’è anche Gresini Racing che avrà nella sua scuderia il pilota riminese. La presentazione ufficiale di team e pilota avverrà mercoledì 10 ottobre al Palazzo delle Albere di Trento. Ferrari è l’attuale leader del CIV Superbike con Barni Racing, nonché ex-Moto3, e duqnue farà dal 2019 ritorno in un mondiale, dove punterà decisamente in alto, vista l’esperienza di cui dispone: nel prossimo week end a Vallelunga sono in calendario le due ultime tappe in cui il pilota Ducati dovrà difendere i 13 punti di vantaggio dall’assalto del compagno di scuderia (Team Barni) Michele Pirro. I piloti saranno tutti di rango tra cui Terol, De Puniet, forse Corser, si parla anche di De Angelis.

"Per Matteo è un'ottima oppoertunità in quanto la competizione organizzata dalla Dorna segue alcune delle tappe del Motomondiale - spiega il presidente del Moto Club Renzo Paolini Sergio Rastelli - è valida sotto il profilo tecnico visto il valore dei piloti tutti di rango internazionale che renderanno le gare assai agguerrite e avrà un gran ritorno sotto il profilo mediatico".

