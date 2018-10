Baseball e Softball, Piranhas Villa Verucchio alla finale della "Coppa Regione Emilia Romagna"

Sport

VillaVerucchio

| 11:00 - 05 Ottobre 2018

Mentre quasi tutti gli altri sport riprendono i campionati, per il baseball e il softball sono in dirittura di arrivo.

Per la Valmarecchia Baseball & Softball Club (Piranhas) di Villa Verucchio è stata una stagione oltrechè positiva con la conquista per le sue ragazze, con la maglia del Forlì Softball, del terzo posto nel campionato italiano di categoria cadette Under16. Si perchè già da 2 anni si è instaurata una bella collaborazione tra le due società che quest'anno ha permesso di mettere in campo ben 2 formazioni di Under16 (oltre 20 atlete). Per contro le Piranhas hanno potuto inserire nel roster della serie B ragazze forlivesi.

Domenica 7 ottobre sul campo comunale da softball, di via Casetti, a Villa Verucchio, si disputerà la finale per l' assegnazione del Trofeo "Coppa Regione Emilia-Romagna" categoria ragazze, Under 13. Alle ore 10:30 il play ball.

"Non neghiamo che a chiusura di stagione la conquista di Coppa Regione rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di una stagione lunga e per certi versi stressante per molte ragazze che hanno macinato chilometri e chilometri per giocare (per la serie B trasferte fino a Lucca e Massa Carrara) per le Under 16 e le Under 13 (Parma, Langhirano)" dice il presidente Claudio Papini. "Ciliegina perchè nel campionato, causa una partita sbagliata, le ragazze si sono giocate l' accesso alle fasi finali del campionato italiano e questo titolo è sicuramente alla loro portata".

Continua Papini "Un grazie allo staff tecnico composto dagli allenatori Roberto Antonio Montero Silverio, Elide Armanni, dall' aspirante tecnico Marco Giovagnoli e da Cecilia Copercini per aver saputo gestire con spirito di sacrificio i diversi campionati delle squadre Verucchiesi ed essersi resi sempre disponibili anche per un surplus di allenamenti".

Grogiola infine il presidente "In questo sport raggiungere il successo non è facile e l'abnegazione è il valore aggiunto che porta ad ottenere soddisfazioni anche a livello personale. Importanti sono stati infatti i successi dei singoli inseriti in altri team.

Beatrice Maroni (classe 2000) con il Forlì A1, ha conquistato la Coppa Italia 2018 e si è classificata al 3° posto nella Premier Cup disputatasi in agosto a Forlì, Lucrezia Moretti (classe 2005) ha vestito la maglia della nazionale italiana ed ha conquistato il titolo europeo a Parma (European Massimo Romeo Youth Trophy), con la maglia dell' Emilia Romagna Under 13 ha vinto il Torneo delle Regioni 2018 e si è classificata al secondo posto nel concentramento europeo della Little League (un vero e proprio campionato mondiale). Il tecnico Elide Armanni con la formazione dell' Emilia-Romagna Under16 ha vinto il Torneo delle Regioni 2018 e a seguire il Concentramento europeo della Senior league per approdare in America e classificarsi, con la squadra al 3° posto assoluto".

L'attività al campo comunale da softball, comunque, non terminerà perchè sono previste ancora due eventi.

Il 14 ottobre ci sarà l'Open Day del Baseball & Softball con i volontari della Valmarecchia Baseball & Softball disponibili per tutti coloro che vorranno provare, piccini e grandi. Apertura ora 14:30 fino alle 17:00 dopodichè seguirà la classica partita tra genitori e figli.

Dal 15 ottobre inizierà il 3° Torneo "Slow Pitch in Valmarecchia" con quattro formazioni che si daranno battaglia sul campo per arrivare alle finali di domenica 28 ottobre.