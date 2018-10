Basket C Gold, RBR sabato al debutto a Montecchio Emilia. Coach Bernardi: 'Siamo carichi, esordio duro'

Sport

Rimini

| 10:17 - 05 Ottobre 2018

Sabato alle ore 21 a Montecchio Emilia esordio per Rinascita Basket Rimini.

Coach Massimo Bernardi, quanto è carica e motivata la squadra?

“Abbiamo lavorato molto bene durante la preparazione, è chiaro che a questo punto della stagione le squadre di solito non sono al top della condizione fisica e del gioco - spiega il coach sulla pagina fb del club - . Tuttavia abbiamo fatto delle buonissime amichevoli, la squadra è in netto miglioramento e abbiamo intrapreso la strada giusta. Siamo carichi per questo inizio di campionato, ma sappiamo bene che sarà durissima perché tutte le nostre avversarie cercheranno di fare la partita della vita. Un esempio è stato domenica dove nonostante la bella vittoria all’interno di una splendida giornata siamo andati sotto nel primo quarto 21-16, questo vuol dire che se non giochiamo con intensità su ogni pallone sbucciandoci le ginocchia non sarà per nulla semplice.”

Il primo avversario sarà “L’Arena” Montecchio, già affrontato e battuto in amichevole. Quali sono i suoi punti di forza?

“Innanzitutto dovremo essere bravi a non sottovalutare i nostri avversari, anche se i ragazzi sono ben coscienti di ciò che bisogna fare e io glielo ricordo tutti i giorni. Per quanto riguarda loro, in amichevole erano privi di due giocatori importanti come il playmaker Seclì e il lungo Gruosso. Sono un gruppo affiatato che si conosce da tanti anni e quest’anno si sono aggiunti l’ex serie A Bertolini e Astolfi, due guardie tiratrici con talento a cui dovremo stare attenti. Da segnalare anche i tre lunghi che hanno buoni movimenti fronte e spalle a canestro. Sarà difficile in trasferta, tutto dipenderà dal nostro approccio. Ci vorrà una difesa aggressiva e un attacco fatto di contropiede.”

E' possibile stabilire degli obiettivi per questa squadra, considerata la sua recente “nascita”?

“Tutti parlano di obiettivi, ma noi dobbiamo solamente dare il massimo tutti i giorni lavorando con il sorriso e la gioia di lavorare tutti insieme. Bisogna iniziare a costruire una mentalità e un sistema di gioco che duri negli anni, giocheremo tutte le partite al 150% per portare a casa i due punti.”