Villa Verucchio, poste chiuse per lavori: potenziate le altre filiali

| 05:33 - 07 Ottobre 2018

Poste italiane comunica che da lunedì 8 a sabato 27 ottobre l’ufficio postale di Villa Verucchio resterà chiuso per consentire lavori di rimodulazione degli spazi interni. In tale periodo anche l’Atm Postamat sarà disattivato. Poste italiane ha provveduto a potenziare il vicino ufficio postale di San Martino e Sant’Ermete, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 al le 13.45 e il sabato fino alle 12.45, per "garantire tutti i servizi postali, finanziari e la consegna della corrispondenza a firma". Il rinnovato ufficio postale di Villa Verucchio riaprirà a partire da lunedì 29 ottobre con i consueti orari.