Cronaca

Rimini

| 06:19 - 05 Ottobre 2018

Grave incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì a Rimini. Erano da poco passate le 3 quando un 26enne a bordo della sua moto è caduto dal mezzo. Le cause sono ancora al vaglio. E' successo a San Giuliano all'incrocio tra via Coletti e Via Sinistra del Porto. Sul luogo dell'incidente un'ambulanza, un'auto medica e i Carabinieri. Il 26enne è stato portato in ospedale a Rimini in condizioni serie.