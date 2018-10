Calcio C, la partita Rimini-Teramo anticipata a sabato alle ore 16,30

Sport

Rimini

| 19:26 - 04 Ottobre 2018

La Lega Pro ha comunicato variazioni di orario per la sesta giornata di Serie C il 13 e 14 ottobre:



RIMINI – TERAMO DEL 14 OTTOBRE 2018 (Gir. “B”) La Lega, vista la comunicazione avanzata dalle autorità competenti per la concomitanza di altro evento nella Città di Rimini ed a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto sia anticipata a SABATO 13 OTTOBRE 2018, Stadio “Romeo Neri”, Rimini con inizio alle ore 16.30.



GARA RAVENNA – SAMBENEDETTESE DEL 14 OTTOBRE 2018 (Gir. “B”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Ravenna, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 14 OTTOBRE 2018, Stadio “Bruno Benelli”, Ravenna, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 18.30.