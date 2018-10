Pestava padre e madre per avere soldi della droga, assolto 20enne riminese. Genitori impauriti abbandonarono casa

Cronaca

Rimini

| 18:34 - 04 Ottobre 2018

Alzava le mani sui genitori perchè restii a dargli i soldi per la droga. Un giovane riminese, studente 19enne all'epoca dei fatti, fu così denunciato dal padre e dalla madre, due albergatori riminesi. Giovedì 4 ottobre l'imputato, difeso dall'avvocato Michela Tonti, è stato assolto perché il fatto non sussiste, in quanto gli episodi contestati, risalenti al 2014, sono stati ritenuti sporadici e quindi insufficienti a configurare il reato di maltrattamenti in famiglia. Determinante però soprattutto il cambiamento di vita operato dal giovane, uscito in modo volontario dal tunnel della droga. All'epoca aveva anche abbandonato la scuola, a causa del suo vizio, e in periodi di astinenza dava in escandescenze, usando le maniere forti per farsi dare i soldi e comprare la marijuana. I genitori hanno sporto querela in più di un'occasione e per un periodo hanno abbandonato la loro abitazione, lasciando il figlio da solo, per paura di subire altre violenze, trascorrendo così le notti nel loro hotel.