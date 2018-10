Già condannato per stalking, riminese torna a minacciare la sua ex incinta e il nascituro

Cronaca

Rimini

| 05:35 - 07 Ottobre 2018

Già processato per stalking nei confronti della ex compagna, è tornato alla carica con telefonate insistenti verso la donna. Una seconda denuncia lo ha portato nuovamente sul banco degli imputati per atti persecutori: un 30enne riminese deve rispondere per fatti avvenuti nel 2011, vittima una sua coetanea, anch'ella di famiglia riminese. Giovedì 4 ottobre, in Tribunale, sono stati sentiti la ragazza, rappresentata in giudizio dagli avvocati Andrea Muratori e Michela Tonti, e l'uomo con cui ha iniziato una relazione successiva a quella con l'imputato. La coppia attendeva la nascita del figlio quando, secondo le accuse, il 30enne tornò alla carica. Iniziò a tempestare la ex di telefonate, a tutte le ore, non facendo mancare minacce e ingiurie ("Come sta il bambino, il figlio di una puttana", "Ci rivedremo"). La paura, per la ragazza, era quella di rivivere l'incubo di qualche mese prima, quando fu vittima dell'atteggiamento violento e ossessivo del suo ex compagno, che in un'occasione arrivò anche a sfondarle la porta di casa per parlare con lei.