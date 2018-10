Basket Promozione, venerdì alle 21 esordio in casa per i rinnovati Villanova Tigers targati Rose&Crown

Sport

VillaVerucchio

| 18:00 - 04 Ottobre 2018



Villanova Basket Tigers, si parte. Dopo il bel campionato e l’indimenticabile semifinale play off contro la Pol. Stella, capace di portare in palestra oltre 1.200 persone nelle tre sfide, la prima squadra Tigers ritorna in campo nel campionato Promozione (girone F).

L’esordio è in programma venerdì 5 ottobre, alle ore 21 alla Tigers Arena di via don Sturzo, a Villa Verucchio. Avversario di questa prima giornata i Morciano Eagles.

Diverse le novità dei biancoverdi, tante le certezze. Sulla panchina siede Valerio Rustignoli, 29 anni di Forlimpopoli, tre promozioni all’attivo. Ha preso il posto, dopo alcune stagioni, di Fabio Podeschi. Dopo diversi anni, poi, i Tigers tornano ad avere il main sponsor associato al nome della squadra. I biancoverdi scenderanno in campo con il nome di Rose&Crown Villanova Tigers.

Fanno l’ingresso in prima squadra il prospetto Daniele Buo (impegnato in doppio tesseramento anche nell’U18 Titano in eccellenza), Manlio Giordani (anche lui nell’u18 Eccellenza), Omar Fabbri. A loro si aggiunge Federico Ambrassa, giocatore giovanissimo (22 anni) ma capace di portare una esperienza notevole sul parquet.

Il capitano è ancora Matteo Saccani (foto), villaverucchiese doc, giocatore esperto che ha calcato campi professionistici. Accanto a lui portano esperienza Francesco Panzeri (foto), Michele Rossi e Andrea Serpieri, in un mix interessante con i play Francesco Bronzetti e Semprini, la guardia Tommaso Guiducci, il giovane centro Filippo Bollini, l’ala piccola Alberto Rossi, il play classe 2000 Federico Guiducci.

Accanto a Rustignoli in panchina, come vice allenatore, siede un altro prodotto dei Tigers, il 22enne Dennis Botteghi.

L’avversario di venerdì “Morciano ha un nucleo storico di giocatori ed una fisionomia precisa di squadra. Tocca a noi farci trovare pronti per questo esordio di campionato.

Servirà tanta difesa, e in questo fondamentale dobbiamo ancora crescere molto: occorre tanta buona volontà e collaborazione in campo. In attacco dovremo far girare palla, correre e risolvere i problemi con pazienza. E' la prima partita di una nuova avventura, ma possiamo giocarcela. Scopriamo questo mondo ignoto tenendoci per mano".