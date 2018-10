Rinascita Basket Rimini, si allarga la 'famiglia': nel cda entra il giovane imprenditore Patacconi

Sport

Rimini

| 15:07 - 04 Ottobre 2018

Mentre i ragazzi di coach Bernardi sono ormai prossimi allo storico esordio di sabato 6 ottobre alle 21 a Montecchio Emilia, la famiglia RBR continua ad allargarsi mettendo in scena colpi clamorosi, di quelli che continuano a confermare la validità del progetto-basket scelto dalla “Rinascita”.



Nel Consiglio di Amministrazione RBR entra infatti Leonardo Patacconi, giovane imprenditore riminese purosangue che si sposa perfettamente con l’idea ‘verde’ di Rinascita Basket Rimini alla voce “passione, territorio e identità”.



Patacconi, 29 anni, è attualmente amministratore unico di alcune società turistiche ed immobiliari. In questi anni ricoperto la carica di Amministratore della storica società di famiglia, Condor tour operator fondata dal padre Stefano, culminata quest’estate con la cessione ad un grande gruppo internazionale.



Un professionista del settore turistico e immobiliare con una grande passione per lo sport, tanto da essere completamente ‘rapito’ dall’idea RBR, dove ha deciso di investire perché: “Ho captato subito un grande entusiasmo e mi è piaciuta molto la compagine societaria che si è creata, capace di riportare voglia di pallacanestro in una città che l’aveva perduta”.



Fare sistema: spesso si usa questo termine a sproposito, ma mai come nel caso di RBR il ‘motto’ calza a pennello. “La sfiducia che si respirava negli ultimi anni aveva portato gli imprenditori ad essere restii all’investimento, ma ora è suonata la sveglia grazie a chi ha ideato e portato avanti questo progetto. Il coinvolgimento di grandi società ed importanti imprenditori del territorio è un segnale forte e chiaro circa la serietà di RBR. Per questi motivi, nonostante negli anni sia stato più vicino al calcio che al basket, ho deciso quasi subito di aderire. Sono bastate quattro chiacchere con Paolo (Carasso ndr) e con il presidente Maggioli per capire che si trattava di un’opportunità irrinunciabile. Il progetto è particolarmente avvincente sia da un punto di vista sportivo, con l’ambizione di tornare quanto prima in categorie più alte, sia a livello sociale e prospettico, visto che tutto è imperniato sui giovani e sulle famiglie”.



Leonardo Patacconi, presente alla festa di inizio anno di Rinascita Basket Rimini, sarà quindi nel cuore della società e seguirà direttamente le avventure della squadra. “Ovviamente mi piace il basket e sono passato anch’io sotto le ‘mani’ del Prof. Rinaldi da bambino, che ho avuto il piacere di incontrare dopo tanti anni alla festa. Sarò al Flaminio la domenica e magari anche in trasferta quando mi sarà possibile. Forza RBR!”.